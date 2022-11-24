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https://sputniknews.com.tr/20221124/otv-matrah-duzenlemesi-resmi-gazetede-1063777306.html
ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de
ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de
ÖTV matrah düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
resmi gazete
matrah
vergi
değişiklik
otomobil
araba
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Merakla beklenen ÖTV matrah düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı."4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların Özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir" denilerek yeni matrah güncellemesi paylaşıldı.İşte yeni ÖTV matrah oranları:
https://sputniknews.com.tr/20221110/bakan-nebatiden-faiz-ve-enflasyon-aciklamasi-1063302720.html
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ötv, özel tüketim vergisi (ötv), resmi gazete, matrah, vergi, değişiklik, otomobil, araba
ötv, özel tüketim vergisi (ötv), resmi gazete, matrah, vergi, değişiklik, otomobil, araba

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de

01:03 24.11.2022 (güncellendi: 01:13 24.11.2022)
© AAOtomobil- Araba - Araç
Otomobil- Araba - Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© AA
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ÖTV matrah düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Merakla beklenen ÖTV matrah düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların Özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir" denilerek yeni matrah güncellemesi paylaşıldı.
İşte yeni ÖTV matrah oranları:
© Fotoğraf : Resmi GazeteÖTV matrah düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
ÖTV matrah düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Resmi Gazete
ÖTV matrah düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
1/1
© Fotoğraf : Resmi Gazete
ÖTV matrah düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
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