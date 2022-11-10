https://sputniknews.com.tr/20221110/bakan-nebatiden-faiz-ve-enflasyon-aciklamasi-1063302720.html
Bakan Nebati'den faiz ve enflasyon açıklaması: Bu ülkenin potansiyelini sınırlamayı istemedik
Bakan Nebati'den faiz ve enflasyon açıklaması: Bu ülkenin potansiyelini sınırlamayı istemedik
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, hükümetin faiz politikasına ilişkin, "Diğer ülkeler gibi faizleri artırsaydık büyümemiz duracak, istihdam azalacaktı. Bu... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T19:50+0300
2022-11-10T19:50+0300
2022-11-10T20:28+0300
türkiye
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri sürerken, Bakan Nureddin Nebati, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.NTV'nin haberine göre Bakan Nebati, hükümetin faiz politikasına ilişkin, "Diğer ülkeler gibi faizleri artırsaydık büyümemiz duracak istihdam azalacaktı. Bu ülkenin potansiyelini sınırlamayı istemedik" dedi. "Enflasyona kimseyi ezdirmedik" diyen Bakan Nebati, "İstihdam olsun, alım gücü iyileştirmesi olsun gerekli politikaları uyguladık. Önümüzdeki dönemde de bu kararlı politikaları uygulayacağımızdan halkımız emin olsun" diye konuştu.TÜİK eleştirilerine yanıtMilletvekillerinin TÜİK'e yönelik eleştirilerine de yanıt veren Bakan Nebati, "TÜİK'e sahip çıkalım, 2022 yılında 560 bin 360 fiyatı derliyor, 2 bin kişilik ekiple gerçekleştiriyor bunu" dedi. Bakan Nebati, net hata noksan kalemine ilişkin de sorulara cevap verdi. Bakan, "Ocak Ağustos ayları içinde 28.3 milyar dolarlık giriş olmuştur. Son yapılan Varlık Barışı ile yurt içinde 4,7 milyar varlık beyan edilmiştir. Yurt dışından ise 12.3 milyar TL ülkemize getirilmiştir" ifadelerini kullandı. ‘Gri liste’ eleştirilerine yanıtTürkiye'nin "gri liste"ye alınmasına yönelik muhalefet eleştirisine Nebati, "Yapmayın şunu, ülkemizin gri listeye alınmasının Varlık Barışı ile bağı yoktur. Kara para aklanmasına yönelik eylem gücü tarafından tüm süreç takip edilmektedir. Ülkemize gelen kaynaklar MASAK tarafından incelemeye tabi tutulmaktadır" dedi.
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı
Bakan Nebati'den faiz ve enflasyon açıklaması: Bu ülkenin potansiyelini sınırlamayı istemedik
19:50 10.11.2022 (güncellendi: 20:28 10.11.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, hükümetin faiz politikasına ilişkin, "Diğer ülkeler gibi faizleri artırsaydık büyümemiz duracak, istihdam azalacaktı. Bu ülkenin potansiyelini sınırlamayı istemedik" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri sürerken, Bakan Nureddin Nebati, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
NTV'nin haberine
göre Bakan Nebati, hükümetin faiz politikasına ilişkin, "Diğer ülkeler gibi faizleri artırsaydık büyümemiz duracak istihdam azalacaktı. Bu ülkenin potansiyelini sınırlamayı istemedik" dedi.
"Enflasyona kimseyi ezdirmedik" diyen Bakan Nebati, "İstihdam olsun, alım gücü iyileştirmesi olsun gerekli politikaları uyguladık. Önümüzdeki dönemde de bu kararlı politikaları uygulayacağımızdan halkımız emin olsun" diye konuştu.
TÜİK eleştirilerine yanıt
Milletvekillerinin TÜİK'e yönelik eleştirilerine de yanıt veren Bakan Nebati, "TÜİK'e sahip çıkalım, 2022 yılında 560 bin 360 fiyatı derliyor, 2 bin kişilik ekiple gerçekleştiriyor bunu" dedi.
Bakan Nebati, net hata noksan kalemine ilişkin de sorulara cevap verdi. Bakan, "Ocak Ağustos ayları içinde 28.3 milyar dolarlık giriş olmuştur. Son yapılan Varlık Barışı ile yurt içinde 4,7 milyar varlık beyan edilmiştir. Yurt dışından ise 12.3 milyar TL ülkemize getirilmiştir" ifadelerini kullandı.
‘Gri liste’ eleştirilerine yanıt
Türkiye'nin "gri liste"ye alınmasına yönelik muhalefet eleştirisine Nebati, "Yapmayın şunu, ülkemizin gri listeye alınmasının Varlık Barışı ile bağı yoktur. Kara para aklanmasına yönelik eylem gücü tarafından tüm süreç takip edilmektedir. Ülkemize gelen kaynaklar MASAK tarafından incelemeye tabi tutulmaktadır" dedi.