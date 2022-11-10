Bakan Nebati: Garo Paylan, mensup olduğum partiye de oy verdi

“Garo Bey ile ilgili bir sırrı paylaşmam gerekecek. Ben Bakırköy'de kapatılan Refah Partisi ilçe başkanıydım. Aynı zamanda İstanbul Bakırköy'de kapatılan Fazilet Partisi'nin de ilçe başkanıydım. Yeşilköylü olmamız hasebiyle de Garo Paylan ve mensup olduğu cemaatle de önemli iletişimlerimiz olmuştur. Hatta Fazilet Partisi ilçe başkanıyken kendi ilçe listemizden bir Ermeni kardeşimizi il genel meclisi üyeliğinden de aday göstermiştik. Dolayısıyla gerek Kumkapı'da gerek Yeşilköy'deki ve Bakırköy'deki Ermeni Cemaatlerinde oldukça büyük ikramlarla karşı karşıya kalmış birisi olarak kendisinin de o dönemde mensup olduğum partiye de oy verdiğini açık yüreklilikle ifade eden kardeşimiz”