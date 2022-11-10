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Bakan Nebati: Garo Paylan, mensup olduğum partiye de oy verdi
Bakan Nebati: Garo Paylan, mensup olduğum partiye de oy verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, HDP Milletvekili Garo Paylan’ın daha önce kendisinin ilçe başkanı olarak görev aldığı bir partiye oy verdiğini açıkladı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T22:56+0300
2022-11-10T22:56+0300
politika
nureddin nebati
garo paylan
parti
oy
açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın daha önce ilçe başkanı olarak görev yaptığı bir partiye oy verdiğini söyledi. Bakan Nebatı komisyonun soru cevap kısmında konuşma yaptığı sırada konuya dair şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20220211/garo-paylan-secim-yakin-demokrasi-gucleri-buna-hazirlikli-olmali-1053758295.html
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nureddin nebati, garo paylan, parti, oy, açıklama
nureddin nebati, garo paylan, parti, oy, açıklama

Bakan Nebati: Garo Paylan, mensup olduğum partiye de oy verdi

22:56 10.11.2022
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, HDP Milletvekili Garo Paylan’ın daha önce kendisinin ilçe başkanı olarak görev aldığı bir partiye oy verdiğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın daha önce ilçe başkanı olarak görev yaptığı bir partiye oy verdiğini söyledi.
Bakan Nebatı komisyonun soru cevap kısmında konuşma yaptığı sırada konuya dair şu ifadelere yer verdi:
“Garo Bey ile ilgili bir sırrı paylaşmam gerekecek. Ben Bakırköy'de kapatılan Refah Partisi ilçe başkanıydım. Aynı zamanda İstanbul Bakırköy'de kapatılan Fazilet Partisi'nin de ilçe başkanıydım. Yeşilköylü olmamız hasebiyle de Garo Paylan ve mensup olduğu cemaatle de önemli iletişimlerimiz olmuştur. Hatta Fazilet Partisi ilçe başkanıyken kendi ilçe listemizden bir Ermeni kardeşimizi il genel meclisi üyeliğinden de aday göstermiştik. Dolayısıyla gerek Kumkapı'da gerek Yeşilköy'deki ve Bakırköy'deki Ermeni Cemaatlerinde oldukça büyük ikramlarla karşı karşıya kalmış birisi olarak kendisinin de o dönemde mensup olduğum partiye de oy verdiğini açık yüreklilikle ifade eden kardeşimiz”
Garo Paylan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
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