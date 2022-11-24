https://sputniknews.com.tr/20221124/manchester-united-ile-yollarini-ayiran-ronaldoya-suudi-takimdan-dev-teklif-1063781013.html
Manchester United ile yollarını ayıran Ronaldo'ya Suudi takımdan dev teklif
Manchester United ile yollarını ayıran Ronaldo'ya Suudi takımdan dev teklif
Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıklamasının ardından Suudi Arabistan ekibi Al Nassr yıldız... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T08:20+0300
2022-11-24T08:20+0300
2022-11-24T08:20+0300
spor
ronaldo
cristiano ronaldo
suudi arabistan
manchester united
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.Ronaldo ve İngiliz ekibinin yollarını ayırmasının ardından dünyanın çeşitli yerlerinden yıldız futbolcuya teklif gelmeye başladı.En astronomik rakam ise Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan geldi. Yıldız oyuncuya yıllık 120 milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme sunan Al Nassr'ın bu teklifine Ronaldo'nun nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.Ronaldo'nun ismi eski kulübü Real Madrid ve Newcastle United'la da anılıyor.3 Premier Lig kupası kazandıManchester United'daki ilk döneminde (2003-2009) 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 de Premier Lig kupası kazanan Ronaldo, teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde forma şansı az buluyordu.Bu sezon Manchester United ile Premier Lig'de 10 karşılaşmaya çıkan Portekizli yıldız, bu maçlarda 1 gol kaydetti.Ronaldo yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'a (Ballon d’Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 defa layık görülmüştü.
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ronaldo, cristiano ronaldo, suudi arabistan, manchester united
ronaldo, cristiano ronaldo, suudi arabistan, manchester united
Manchester United ile yollarını ayıran Ronaldo'ya Suudi takımdan dev teklif
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Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıklamasının ardından Suudi Arabistan ekibi Al Nassr yıldız futbolcuya teklifte bulundu.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Ronaldo ve İngiliz ekibinin yollarını ayırmasının ardından dünyanın çeşitli yerlerinden yıldız futbolcuya teklif gelmeye başladı.
En astronomik rakam ise Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan geldi. Yıldız oyuncuya yıllık 120 milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme sunan Al Nassr'ın bu teklifine Ronaldo'nun nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.
Ronaldo'nun ismi eski kulübü Real Madrid ve Newcastle United'la da anılıyor.
3 Premier Lig kupası kazandı
Manchester United'daki ilk döneminde (2003-2009) 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 de Premier Lig kupası kazanan Ronaldo, teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde forma şansı az buluyordu.
Bu sezon Manchester United ile Premier Lig'de 10 karşılaşmaya çıkan Portekizli yıldız, bu maçlarda 1 gol kaydetti.
Ronaldo yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'a (Ballon d’Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 defa layık görülmüştü.