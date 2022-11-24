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KVKK, 'efsane indirim' kampanyalarına karşı uyardı: İnternette güvenli alışverişin 10 kuralı
KVKK, 'efsane indirim' kampanyalarına karşı uyardı: İnternette güvenli alışverişin 10 kuralı
KVKK, internet alışverişlerinde ödeme esnasında fiziki kart bilgileri yerine sanal kart bilgilerinin kullanılması, şüpheli işlemlere karşı da şifre ve... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T13:26+0300
2022-11-24T13:30+0300
indirim
internet
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
alışveriş
ekonomi
sahte
şifre
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İnternetten alışverişin giderek arttığı son yıllarda güvenirlik ve alıcının kişisel verilerinin izinsiz şekilde işlenmesi gibi çeşitli sorunlarla karşılaşılabiliyor.Her yılın kasım ayında ‘efsane kasım’, ‘efsane cuma’ ve farklı isimlerle yapılan kampanya dönemlerinde bu risk daha fazla ön plana çıkıyor.Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), internet alışverişlerinde kişisel verilerin korunması için yapılması gerekenlere yönelik önerilerde bulundu.‘Güvenliğinden emin olunmayan e-postalar açılmamalı’KVKK'nın tavsiye ve önerileri şunlar:
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indirim, internet, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), alışveriş, sahte, şifre
indirim, internet, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), alışveriş, sahte, şifre

KVKK, 'efsane indirim' kampanyalarına karşı uyardı: İnternette güvenli alışverişin 10 kuralı

13:26 24.11.2022 (güncellendi: 13:30 24.11.2022)
internet - alışveriş
internet - alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
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KVKK, internet alışverişlerinde ödeme esnasında fiziki kart bilgileri yerine sanal kart bilgilerinin kullanılması, şüpheli işlemlere karşı da şifre ve parolaların güncellenmesi önerisinde bulundu.
İnternetten alışverişin giderek arttığı son yıllarda güvenirlik ve alıcının kişisel verilerinin izinsiz şekilde işlenmesi gibi çeşitli sorunlarla karşılaşılabiliyor.
Her yılın kasım ayında ‘efsane kasım’, ‘efsane cuma’ ve farklı isimlerle yapılan kampanya dönemlerinde bu risk daha fazla ön plana çıkıyor.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), internet alışverişlerinde kişisel verilerin korunması için yapılması gerekenlere yönelik önerilerde bulundu.

‘Güvenliğinden emin olunmayan e-postalar açılmamalı’

KVKK'nın tavsiye ve önerileri şunlar:
1.
Kampanya mesaj ve bildirimlerinin orijinal kaynağından gelip gelmediği kontrol edilmeli.
2.
İnternet sitesinin bağlantı adresinin doğruluğundan emin olunmalı.
3.
Alışveriş yapılan sitenin 3D güvenli ödeme yöntemi ve SSL sertifikasının bulunup bulunmadığı ile sitenin iletişim bilgileri kontrol edilmeli.
4.
Alıcılar, mutlaka kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini incelemeli.
5.
Ödeme esnasında fiziki kart bilgileri yerine sanal kart bilgileri kullanılmalı.
6.
Mümkünse işlemler şahsi cihazlar üzerinden gerçekleştirilmeli.
7.
Şüpheli işlemlere karşı şifre ve parolalar güncellenmeli.
8.
Güvenliğinden emin olunmayan e-postalar ve ekleri açılmamalı.
9.
Sahte uygulamalara ve sahte bağlantılara karşı dikkatli olabilmek adına işlem yaparken acele edilmemeli.
10.
Yapılacak işlemlerle ilgisi olmayan bilgiler istendiği takdirde sorgulayıcı olunmalı.
online alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
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