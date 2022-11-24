https://sputniknews.com.tr/20221124/kvkk-efsane-indirim-kampanyalarina-karsi-uyardi-internette-guvenli-alisverisin-10-kurali-1063792914.html

KVKK, 'efsane indirim' kampanyalarına karşı uyardı: İnternette güvenli alışverişin 10 kuralı

KVKK, 'efsane indirim' kampanyalarına karşı uyardı: İnternette güvenli alışverişin 10 kuralı

KVKK, internet alışverişlerinde ödeme esnasında fiziki kart bilgileri yerine sanal kart bilgilerinin kullanılması, şüpheli işlemlere karşı da şifre ve... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T13:26+0300

2022-11-24T13:26+0300

2022-11-24T13:30+0300

indirim

internet

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

alışveriş

ekonomi

sahte

şifre

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İnternetten alışverişin giderek arttığı son yıllarda güvenirlik ve alıcının kişisel verilerinin izinsiz şekilde işlenmesi gibi çeşitli sorunlarla karşılaşılabiliyor.Her yılın kasım ayında ‘efsane kasım’, ‘efsane cuma’ ve farklı isimlerle yapılan kampanya dönemlerinde bu risk daha fazla ön plana çıkıyor.Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), internet alışverişlerinde kişisel verilerin korunması için yapılması gerekenlere yönelik önerilerde bulundu.‘Güvenliğinden emin olunmayan e-postalar açılmamalı’KVKK'nın tavsiye ve önerileri şunlar:

https://sputniknews.com.tr/20221124/gelir-idaresinden-sahte-site-uyarisi-1063787797.html

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

indirim, internet, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), alışveriş, sahte, şifre