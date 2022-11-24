https://sputniknews.com.tr/20221124/gelir-idaresinden-sahte-site-uyarisi-1063787797.html

Gelir İdaresi'nden 'sahte site' uyarısı

Gelir İdaresi'nden 'sahte site' uyarısı

Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik ortamda sunulan hizmetlerin yer aldığı İnteraktif Vergi Dairesinin logosu ve ekran görüntülerinin kullanılması suretiyle... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T11:57+0300

2022-11-24T11:57+0300

2022-11-24T11:57+0300

türkiye

türkiye

gelir idaresi başkanlığı

dolandırıcılık

site

ödeme

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GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruda, Başkanlık tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin yer aldığı İnteraktif Vergi Dairesinin logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak oluşturulan sahte internet sitelerinin bir örneği paylaşıldı.Söz konusu sahte internet sitelerinde çekiliş düzenlendiğine işaret edilerek, mükelleflerin şahsi bilgilerinin usulsüz bir şekilde ele geçirilmeye çalışıldığı vurgulandı.Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılacak ödemelerde tarayıcıya "www.gib.gov.tr", anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak ödemelerde ise tarayıcıya ilgili bankanın internet sitesi adresinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.Konuyla ilgili hak kayıplarının önlenmesi için mağduriyet ve şikayetlerin şahsi olarak adli makamlara iletilmesi gerektiğinin altı çizildi.

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türkiye, gelir idaresi başkanlığı, dolandırıcılık, site, ödeme