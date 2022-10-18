https://sputniknews.com.tr/20221018/davet-telefonuna-dolandirici-diye-inanmadi-michelin-rehberine-girdigini-televizyondan-ogrendi-1062450142.html

Davet telefonuna dolandırıcı diye inanmadı, Michelin Rehberi'ne girdiğini televizyondan öğrendi

Davet telefonuna dolandırıcı diye inanmadı, Michelin Rehberi'ne girdiğini televizyondan öğrendi

Michelin Rehberi İstanbul 2023'ün ilk seçkisinde tavsiye edilen restoran olarak yer alan Rumelihisari İskele Restoranın Şefi Soysal, davet için açılan telefonu... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T15:02+0300

2022-10-18T15:02+0300

2022-10-18T15:05+0300

michelin yıldızı

yaşam

dolandırıcılık

istanbul

davet

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Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemi olarak bilinen Michelin Rehberi, tarihinde ilk kez İstanbul'dan bazı restoranları listesine aldı.Dünya çapında büyük bir ilgi ve kabul gören bu rehberde yer alabilmek için büyük bir rekabet içine giren restoranlardan 53'ü, Michelin müfettişlerini etkileyerek rehbere dahil oldu.Bu restoranlardan 5'ine Michelin Yıldızı verilirken, 10 restoran ise 'Bib Gourmand' ile ödüllendirildi. Bazı restoranlar ise 'tavsiye edilen işletmeler' olarak rehbere dahil edildi.İlk İstanbul seçkisini bir törenle duyurmak isteyen Michelin Rehberi yetkilileri, listeye dahil ettikleri restoranları ve şefleri telefonla arayarak geceye davet etti.Rehberde 'tavsiye edilen' işletme olarak yer alan Rumelihisarı İskele Restoran'ın şefi Nuri Soysal, kendisini ödül törenine davet etmek için arayan yetkilileri telefon dolandırıcısı zannetti.'Michelin'den özür diliyorum'Yaşadığı deneyimi anlatan Nuri Soysal, "Bana bir telefon geldi, ben de dolandırıcı zannettim. 'Kapat telefonu' dedim, ismimi söyleyince. Davetiye geldi mi, gitti mi onu söylemediler. Ben de bir daha da arayıp sormadım. Sonra televizyonda ismim okununca tabii ki çok üzüldüm. Gerçekten çok güzel bir ortamı kaçırdım. Bütün arkadaşlarım gitti. Ben gitmedim, yanlış anladım. Michelin'den özür diliyorum" dedi.Soysal, restorana değerlendirme için gelen müfettişlerin hangi yemekleri beğendiğini bilmediğini belirterek, şöyle devam etti:Michelin Rehberine girmenin bir şef için onur verici olduğunu dile getiren Soysal, yaklaşık 30 yıldır aynı restoranda şeflik yaptığını söyledi.Şef olarak çok sayıda favori yemeğinin bulunduğunu aktaran Soysal, işletmelerinin balık üzerine hizmet verdiğini söyledi.Soysal, restoranlarındaki lezzetin sırrına ilişkin ise ekip arkadaşlarıyla birlikte yıllardır mutfakta çalıştıklarını kaydederek, "Lezzetleri beraber katıyoruz. Bir de sevgi, işimi seviyorum, işimi gerçekten çok sevdiğim için fedakarlık yapıyorum. Çok fedakarlığın karşılığını da aldığımı düşünüyorum" diye konuştu.Tüm balıkların yerli olduğunu, ithal mal kullanmadıklarını aktaran Soysal, "Bundan dolayı ne yapsak lezzet katıyor. Karidesi ve ahtapotu yiyen bir daha istiyor. Birazcık da sosları var, o da meslek sırrı. Bir de sevgimiz, güler yüzümüz var. Lezzetleri katıyoruz. Bu kadar." dedi.Michelin Rehberi'nde kalabilmek için daha çok çalışacaklarını ve çıtayı yükselteceklerini ifade eden Soysal, sözlerini şöyle tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20221012/istanbulun-michelin-yildizi-alan-restoranlari-belli-oldu-1062214590.html

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michelin yıldızı, dolandırıcılık, istanbul, davet