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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221124/kremlin-turkiye-ile-turkakimin-olasi-teror-eylemlerine-karsi-guclendirilmesini-degerlendiriyoruz-1063795848.html
Kremlin: Türkiye ile TürkAkım’ın olası terör eylemlerine karşı güçlendirilmesini değerlendiriyoruz
Kremlin: Türkiye ile TürkAkım’ın olası terör eylemlerine karşı güçlendirilmesini değerlendiriyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletiminde kullanılan TürkAkım boru hattında olası terör eylemlerine karşı alınan... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T14:26+0300
2022-11-24T14:26+0300
avrupa'da enerji krizi
dmitriy peskov
türkakım
rusya
türkiye
kremlin
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
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Kremlin Sözcüsü Peskov, ‘Türkiye ile bu ülkeye Rus gazının iletiminde kullanılan boru hattında olası terör eylemlerine yönelik güvenlik tedbirlerinin artırılmasını değerlendirip değerlendirmedikleri’ yönündeki soruya “Değerlendiriyoruz, böyle bir gereklilik mevcut, zira potansiyel bir tehdit var” yanıtnı verdi.Peskov’un söz konusu açıklaması, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) ‘Türkiye ile Avrupa’ya gaz iletiminde kullanılan Güney Akım boru hattına’ Ukrayna gizli servisleri tarafından düzenlenmesi planlanan sabotaj girişimini engellediklerini duyurmasını izledi.Açıklamada ‘Güney Akım’ olarak ismi geçen boru hattı ile TürkAkım’a işaret ediliyor. Zira Güney Akım, Rus gazını Bulgaristan üstünden Avrupa’ya ulaştırması için tasarlanmış ancak gerçekleşmemiş bir proje. Söz konusu projenin yerini daha sonra TürkAkım projesi yer aldı ve Güney Akım için Rusya’da inşa edilmiş olan altyapı da daha sonra TürkAkım boru hattı için kullanılmaya başladı.
https://sputniknews.com.tr/20221121/bakan-donmez-turkiye-dogalgaz-merkezi-olmak-icin-butun-enstrumanlara-sahip--1063672719.html
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dmitriy peskov, türkakım, rusya, türkiye, kremlin, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
dmitriy peskov, türkakım, rusya, türkiye, kremlin, rus istihbarat teşkilatı (fsb)

Kremlin: Türkiye ile TürkAkım’ın olası terör eylemlerine karşı güçlendirilmesini değerlendiriyoruz

14:26 24.11.2022
© AATürkAkım
TürkAkım - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletiminde kullanılan TürkAkım boru hattında olası terör eylemlerine karşı alınan önlemlerin artırılması konusunu Ankara ile değerlendirdiklerini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, ‘Türkiye ile bu ülkeye Rus gazının iletiminde kullanılan boru hattında olası terör eylemlerine yönelik güvenlik tedbirlerinin artırılmasını değerlendirip değerlendirmedikleri’ yönündeki soruya “Değerlendiriyoruz, böyle bir gereklilik mevcut, zira potansiyel bir tehdit var” yanıtnı verdi.
Peskov’un söz konusu açıklaması, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) ‘Türkiye ile Avrupa’ya gaz iletiminde kullanılan Güney Akım boru hattına’ Ukrayna gizli servisleri tarafından düzenlenmesi planlanan sabotaj girişimini engellediklerini duyurmasını izledi.
Açıklamada ‘Güney Akım’ olarak ismi geçen boru hattı ile TürkAkım’a işaret ediliyor. Zira Güney Akım, Rus gazını Bulgaristan üstünden Avrupa’ya ulaştırması için tasarlanmış ancak gerçekleşmemiş bir proje. Söz konusu projenin yerini daha sonra TürkAkım projesi yer aldı ve Güney Akım için Rusya’da inşa edilmiş olan altyapı da daha sonra TürkAkım boru hattı için kullanılmaya başladı.
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