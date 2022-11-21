https://sputniknews.com.tr/20221121/bakan-donmez-turkiye-dogalgaz-merkezi-olmak-icin-butun-enstrumanlara-sahip--1063672719.html

Bakan Dönmez: Türkiye doğalgaz merkezi olmak için bütün enstrümanlara sahip

Bakan Dönmez: Türkiye doğalgaz merkezi olmak için bütün enstrümanlara sahip

12. Enerji zirvesinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'nin enerji merkezi olması için yapılan hazırlıkları anlattı. 21.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

fatih dönmez

enerji

antalya

türkiye enerji zirvesi

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12. Enerji Zirvesi Antalya'da toplandı. Enerji sektörünün aktörlerinin bir araya geldiği zirvenin açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gerçekleştirdi. Bakan Dönmez konuşmasında Türkiye'nin enerji merkezi olması için atılan adımlar hakkında bilgi vererek şunları söyledi: 'Enerji diplomasisi yürütüyoruz' Yeni enerji hatları için çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Dönmez "Mevcut hatlarımızın kapasitesini artırmak ve yeni kaynak ülke ve güzergâh çeşitlendirmesi yapmak için yoğun bir enerji diplomasisi yürütüyoruz. Orta Doğu, Orta Asya ve Akdeniz’den gelecek yeni doğal gaz boru hatları ve ülkelerle ortaklaşa hidrokarbon arama ve sondaj iş birlikleri için görüşmeler yaptık. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye hem altyapısı hem de gaz piyasalarıyla doğalgaz merkezi olmak için bütün enstrümanlara sahip. İlaveten, yeni hatların ve yeni kaynakların en ekonomik rotasının da Türkiye olması bugün sahip olduğumuz bu altyapının daha da gelişmeye müsait bir potansiyeli olduğunu da gösteriyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221120/12-turkiye-enerji-zirvesi-basliyor-bakan-donmez-enerjinin-yeni-yol-haritasini-anlatacak-1063648816.html

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, enerji, antalya, türkiye enerji zirvesi