https://sputniknews.com.tr/20221121/bakan-donmez-turkiye-dogalgaz-merkezi-olmak-icin-butun-enstrumanlara-sahip--1063672719.html
Bakan Dönmez: Türkiye doğalgaz merkezi olmak için bütün enstrümanlara sahip
Bakan Dönmez: Türkiye doğalgaz merkezi olmak için bütün enstrümanlara sahip
12. Enerji zirvesinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'nin enerji merkezi olması için yapılan hazırlıkları anlattı. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T11:36+0300
2022-11-21T11:36+0300
2022-11-21T11:40+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
fatih dönmez
enerji
antalya
türkiye enerji zirvesi
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12. Enerji Zirvesi Antalya'da toplandı. Enerji sektörünün aktörlerinin bir araya geldiği zirvenin açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gerçekleştirdi. Bakan Dönmez konuşmasında Türkiye'nin enerji merkezi olması için atılan adımlar hakkında bilgi vererek şunları söyledi: 'Enerji diplomasisi yürütüyoruz' Yeni enerji hatları için çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Dönmez "Mevcut hatlarımızın kapasitesini artırmak ve yeni kaynak ülke ve güzergâh çeşitlendirmesi yapmak için yoğun bir enerji diplomasisi yürütüyoruz. Orta Doğu, Orta Asya ve Akdeniz’den gelecek yeni doğal gaz boru hatları ve ülkelerle ortaklaşa hidrokarbon arama ve sondaj iş birlikleri için görüşmeler yaptık. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye hem altyapısı hem de gaz piyasalarıyla doğalgaz merkezi olmak için bütün enstrümanlara sahip. İlaveten, yeni hatların ve yeni kaynakların en ekonomik rotasının da Türkiye olması bugün sahip olduğumuz bu altyapının daha da gelişmeye müsait bir potansiyeli olduğunu da gösteriyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221120/12-turkiye-enerji-zirvesi-basliyor-bakan-donmez-enerjinin-yeni-yol-haritasini-anlatacak-1063648816.html
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rosiya Segodnya“
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, enerji, antalya, türkiye enerji zirvesi
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, enerji, antalya, türkiye enerji zirvesi
Bakan Dönmez: Türkiye doğalgaz merkezi olmak için bütün enstrümanlara sahip
11:36 21.11.2022 (güncellendi: 11:40 21.11.2022) Abone ol
Özel
12. Enerji zirvesinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'nin enerji merkezi olması için yapılan hazırlıkları anlattı.
12. Enerji Zirvesi Antalya'da toplandı. Enerji sektörünün aktörlerinin bir araya geldiği zirvenin açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gerçekleştirdi.
Bakan Dönmez konuşmasında Türkiye'nin enerji merkezi olması için atılan adımlar hakkında bilgi vererek şunları söyledi:
"Türkiye’nin son 20 yılda enerjide geçirdiği değişim ve dönüşümün bugün meyvelerini topluyoruz. Dünyanın tedarik ve enerji sıkıntısı çektiği bir dönemde Türkiye bu anlamda diğer ülkelerden pozitif yönde ayrışıyor. Evet, fiyatlama konusunda ne yazık ki konjonktürel gelişmeler bizleri de olumsuz etkiliyor. Oluşan bu hasarı en aza indirebilmek için gerekli destek ve teşvik mekanizmalarımızı devreye alıyoruz. Bugün 7 uluslararası doğalgaz boru hattına, 2 kara, 2 deniz LNG tesisine(FSRU), 2 yer altı doğalgaz depolama tesisine sahibiz. Saros’ta yeni FSRU tesisimizin inşası devam ediyor. Fiyatların serbest piyasada oluştuğu Organize Toptan Doğalgaz Piyasasına ve Vadeli Gaz Piyasasına sahibiz. TANAP ve TürkAkım gibi dev projeleri çok kısa zamanda devreye alabilecek teknik yeterliliğe ve işletme kapasitesine sahibiz. Karadeniz gazıyla birlikte yerli gazımız da bu sürece dâhil olunca elimiz daha da güçlenecek"
'Enerji diplomasisi yürütüyoruz'
Yeni enerji hatları için çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Dönmez "Mevcut hatlarımızın kapasitesini artırmak ve yeni kaynak ülke ve güzergâh çeşitlendirmesi yapmak için yoğun bir enerji diplomasisi yürütüyoruz. Orta Doğu, Orta Asya ve Akdeniz’den gelecek yeni doğal gaz boru hatları ve ülkelerle ortaklaşa hidrokarbon arama ve sondaj iş birlikleri için görüşmeler yaptık. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye hem altyapısı hem de gaz piyasalarıyla doğalgaz merkezi olmak için bütün enstrümanlara sahip. İlaveten, yeni hatların ve yeni kaynakların en ekonomik rotasının da Türkiye olması bugün sahip olduğumuz bu altyapının daha da gelişmeye müsait bir potansiyeli olduğunu da gösteriyor" ifadelerini kullandı.