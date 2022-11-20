https://sputniknews.com.tr/20221120/12-turkiye-enerji-zirvesi-basliyor-bakan-donmez-enerjinin-yeni-yol-haritasini-anlatacak-1063648816.html

12. Türkiye Enerji Zirvesi başlıyor: Bakan Dönmez enerjinin yeni yol haritasını anlatacak

12. Türkiye Enerji Zirvesi başlıyor: Bakan Dönmez enerjinin yeni yol haritasını anlatacak

Türkiye Enerji Zirvesi toplanıyor. Yarın Antalya'da başlayacak olan zirvede Enerji Bakanı Dönmez'in ‘doğalgaz merkezi’ için önemli mesajlar vermesi bekleniyor... 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T11:42+0300

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2022-11-20T11:43+0300

türkiye

enerji

doğalgaz

merkez

fatih dönmez

türkiye enerji zirvesi

gerhard schröder

avrupa

kriz

enerji krizi

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Son dönemde Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya enerji darboğazıyla karşı karşıya kalırken, Türkiye ise Trakya bölgesinde kuracağı doğalgaz merkezi ve Karadeniz’den çıkaracağı gaz ile küresel enerji piyasalarında oyun kurucu olmaya hazırlanıyor. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt sektörlerini yeni fırsatların beklediği bu süreçte enerji sektörü, gelecek dönemin enerji stratejilerini belirlemek üzere 12. Türkiye Enerji Zirvesi’nde bir araya geliyor. Türkiye enerji piyasasının en büyük aile buluşması olarak kabul edilen Türkiye Enerji Zirvesi, 21 Kasım’da Antalya’da başlıyor. Bakan Fatih Dönmez’in katılımıyla toplanacak zirvede; kurulması planlanan enerji merkezi, doğalgaz arama ve üretim yatırımları, Türkiye’nin elektrik, akaryakıt, doğalgaz ve yenilenebilir enerji piyasalarındaki son durum, Avrupa’daki enerji krizi ve sektörlerdeki dijitalleşme masaya yatırılacak.Türkiye ve dünyanın enerji gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Trakya’ya kurulması için çalışmaların devam ettiği doğalgaz merkezine dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Gelecek yılın ilk çeyreğinde evlere ulaştırılması planlanan Karadeniz gazıyla ilgili son durumu da anlatacak olan Bakan Dönmez’in hem Karadeniz’de hem de Akdeniz’de devam eden hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetleriyle ilgili de konuşması öngörülüyor. Dönmez’in ayrıca, arama ve sondaj faaliyetleri için planlanan uluslararası işbirliklerine dair açıklamalarda bulunması da öngörülüyor.Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder de katılacakÖte yandan, zirvenin özel konuğu ise Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder olacak. Bakan Dönmez ile bir araya gelecek Schröder, ‘Enerji ve Jeopolitik Özel’ başlıklı oturumda da konuşacak. Eski Alman Başbakan’ın, hem ikili temasta hem de oturumda, ülkesinin özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki krizin ardından yaşadığı enerji darboğazından bahsetmesi ve Türkiye ile yapılabilecek işbirliklerine dair önemli çağrılarda bulunması bekleniyor.Zirve kapsamında, ‘Enerji Ticaret Merkezi’, ‘Arama-Üretim Oturumu’, ‘Sakarya Doğal Gaz Sahası’, ‘Avrupa Enerji Krizi’, ‘Avrupa İçin Güvenilir Enerji Ortağı Olarak Türkiye’, ‘Türkiye Akaryakıt Piyasası’, ‘Elektrik Piyasası’, ‘Türkiye LPG Piyasası’, ‘Doğalgaz Piyasası’, ‘Yenilenebilir Enerji’ ve ‘E-Mobilite ve Dijitalleşme’ oturumları başta olmak üzere, toplam 27 oturum düzenlenecek.

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enerji, doğalgaz, merkez, fatih dönmez, türkiye enerji zirvesi, gerhard schröder, avrupa, kriz, enerji krizi