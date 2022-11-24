Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221124/kilicdaroglu-araclarda-otv-konusunda-ciddiye-alinacak-bir-taraflari-olmadigini-ispatladilar-1063801312.html
Kılıçdaroğlu: Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bir tarafları olmadığını ispatladılar
Kılıçdaroğlu: Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bir tarafları olmadığını ispatladılar
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla yürürlüğe giren ÖTV matrahı kararıyla ilgili "Araçlarda ÖTV... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T16:42+0300
2022-11-24T16:46+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
matrah
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
araç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063342595_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2621fd3c00f7acecbf94d0dac2e9208e.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, matrah düzenlemesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, düzenleme ile ilgili olarak "Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bir tarafları olmadığını bir kez daha ispatladılar" dedi.Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221124/otv-matrah-duzenlemesi-resmi-gazetede-1063777306.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063342595_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ad76da26ba983d398fb9e7c628444b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), matrah, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), araç
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), matrah, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), araç

Kılıçdaroğlu: Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bir tarafları olmadığını ispatladılar

16:42 24.11.2022 (güncellendi: 16:46 24.11.2022)
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da İş İnsanları Buluşmasının açılışında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da İş İnsanları Buluşmasının açılışında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla yürürlüğe giren ÖTV matrahı kararıyla ilgili "Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bir tarafları olmadığını bir kez daha ispatladılar" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, matrah düzenlemesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, düzenleme ile ilgili olarak "Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bir tarafları olmadığını bir kez daha ispatladılar" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı “biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu” demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok. Biliyorum hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ama Bay Kemal sözünü vermişti, biraz daha sabredeceksiniz, o kadar."

Otomobil- Araba - Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
EKONOMİ
ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de
01:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала