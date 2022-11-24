https://sputniknews.com.tr/20221124/kilicdaroglu-araclarda-otv-konusunda-ciddiye-alinacak-bir-taraflari-olmadigini-ispatladilar-1063801312.html

Kılıçdaroğlu: Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bir tarafları olmadığını ispatladılar

Kılıçdaroğlu: Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bir tarafları olmadığını ispatladılar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla yürürlüğe giren ÖTV matrahı kararıyla ilgili "Araçlarda ÖTV... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T16:42+0300

2022-11-24T16:42+0300

2022-11-24T16:46+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

matrah

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

araç

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, matrah düzenlemesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, düzenleme ile ilgili olarak "Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bir tarafları olmadığını bir kez daha ispatladılar" dedi.Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20221124/otv-matrah-duzenlemesi-resmi-gazetede-1063777306.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), matrah, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), araç