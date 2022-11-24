https://sputniknews.com.tr/20221124/kilicdaroglu-araclarda-otv-konusunda-ciddiye-alinacak-bir-taraflari-olmadigini-ispatladilar-1063801312.html
Kılıçdaroğlu: Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bir tarafları olmadığını ispatladılar
Kılıçdaroğlu: Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bir tarafları olmadığını ispatladılar
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla yürürlüğe giren ÖTV matrahı kararıyla ilgili "Araçlarda ÖTV... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T16:42+0300
2022-11-24T16:42+0300
2022-11-24T16:46+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
matrah
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
araç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063342595_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2621fd3c00f7acecbf94d0dac2e9208e.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, matrah düzenlemesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, düzenleme ile ilgili olarak "Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bir tarafları olmadığını bir kez daha ispatladılar" dedi.Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221124/otv-matrah-duzenlemesi-resmi-gazetede-1063777306.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063342595_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ad76da26ba983d398fb9e7c628444b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), matrah, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), araç
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), matrah, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), araç
Kılıçdaroğlu: Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bir tarafları olmadığını ispatladılar
16:42 24.11.2022 (güncellendi: 16:46 24.11.2022) Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla yürürlüğe giren ÖTV matrahı kararıyla ilgili "Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bir tarafları olmadığını bir kez daha ispatladılar" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, matrah düzenlemesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, düzenleme ile ilgili olarak "Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bir tarafları olmadığını bir kez daha ispatladılar" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:
"Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı “biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu” demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok. Biliyorum hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ama Bay Kemal sözünü vermişti, biraz daha sabredeceksiniz, o kadar."