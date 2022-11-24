https://sputniknews.com.tr/20221124/kapadokyada-sicak-hava-balonlarina-ruzgar-engeli-turlar-8-gundur-yapilamiyor-1063800633.html
Kapadokya'da sıcak hava balonlarına rüzgar engeli: Turlar 8 gündür yapılamıyor
Kapadokya'da sıcak hava balonlarına rüzgar engeli: Turlar 8 gündür yapılamıyor
Kapadokya Bölgesi'nde turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine imkan sunan sıcak hava balon turları... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T16:15+0300
2022-11-24T16:15+0300
2022-11-24T16:19+0300
kapadokya
yaşam
rüzgar
engel
sıcak hava balonu
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi 17 Kasım Perşembe gününden bu yana olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balonlarının uçmasına izin vermiyor. Balon turlarının, hava koşullarının normalleşmesi halinde hafta sonunda yeniden başlaması bekleniyor.Kapadokya Bölgesi'nde, yılda ortalama 250 gün uçuş gerçekleştirilebiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221123/kapadokyada-ilk-2-bin-600-metre-yukseklikten-atladi-1063752831.html
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kapadokya, rüzgar, engel, sıcak hava balonu
kapadokya, rüzgar, engel, sıcak hava balonu
Kapadokya'da sıcak hava balonlarına rüzgar engeli: Turlar 8 gündür yapılamıyor
16:15 24.11.2022 (güncellendi: 16:19 24.11.2022) Abone ol
Kapadokya Bölgesi'nde turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine imkan sunan sıcak hava balon turları, bölgede hızı zaman zaman saatte 30 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle 8 gündür gerçekleştirilemiyor.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi 17 Kasım Perşembe gününden bu yana olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balonlarının uçmasına izin vermiyor. Balon turlarının, hava koşullarının normalleşmesi halinde hafta sonunda yeniden başlaması bekleniyor.
Kapadokya Bölgesi'nde, yılda ortalama 250 gün uçuş gerçekleştirilebiliyor.