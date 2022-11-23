Kapadokya'da ilk: 2 bin 600 metre yükseklikten atladı

© Instagram/samovidic Dünyanın sıra dışı noktalarından yaptığı atlayışlarla speedflying tutkunları tarafından merakla takip edilen Valentin Delluc, kendi sporunda bir ilke imza attığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Delluc, ‘‘Alışık olduğumdan daha farklı bir uçuş oldu. Yoğun ve stresliydi. Enerjimi de kontrol etmem lazımdı. Burası benim için yeni bir yerdi. Şartlar çok farklıydı. Daha kısa ve daha fazla teknik isteyen bir uçuştu. Her şeyi çok hızlı ve kısa sürede düşünmem gerekti. Ama bu deneyimi çok sevdim. Havadayken Kapadokya’nın manzarası eşsizdi. Bu görüntüyü başka hiçbir yerde göremezsiniz’’ diye konuştu.