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Kapadokya'da ilk: 2 bin 600 metre yükseklikten atladı
Kapadokya'da ilk: 2 bin 600 metre yükseklikten atladı
Valentin Delluc, Kapadokya'da 2 bin 600 metre yükseklikten atlayarak bir ilki gerçekleştirdi. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
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kapadokya, sıcak hava balonu, atlayış, фото
kapadokya, sıcak hava balonu, atlayış, фото

Kapadokya'da ilk: 2 bin 600 metre yükseklikten atladı

14:24 23.11.2022
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Valentin Delluc, Kapadokya'da 2 bin 600 metre yükseklikten atlayarak bir ilki gerçekleştirdi.
© DHASpeedflying’te dünyanın en iyilerinden biri olan Red Bull sporcusu Valentin Delluc, ‘Fairy Flight’ projesiyle Kapadokya’da bir ilke imza attı. Sporculuk kariyerine serbest kayak ve yamaç paraşütüyle başlayan Delluc, kariyerinde ilk defa balondan atladı. 2 bin 600 metre yüksekliğe çıkan balondan kendisini boşluğa bırakan Delluc, Kapadokya’daki peri bacaları arasında sıra dışı bir uçuş gerçekleştirdi.
Kapadokya'da ilk: 2 bin 600 metre yükseklikten atladı - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Speedflying’te dünyanın en iyilerinden biri olan Red Bull sporcusu Valentin Delluc, ‘Fairy Flight’ projesiyle Kapadokya’da bir ilke imza attı. Sporculuk kariyerine serbest kayak ve yamaç paraşütüyle başlayan Delluc, kariyerinde ilk defa balondan atladı. 2 bin 600 metre yüksekliğe çıkan balondan kendisini boşluğa bırakan Delluc, Kapadokya’daki peri bacaları arasında sıra dışı bir uçuş gerçekleştirdi.
© DHAGökyüzündeki balonların arasında süzülen Fransız sporcu, speedflying sporunda bir video projesinde balondan atlayan ilk isim oldu.
Kapadokya'da ilk: 2 bin 600 metre yükseklikten atladı - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Gökyüzündeki balonların arasında süzülen Fransız sporcu, speedflying sporunda bir video projesinde balondan atlayan ilk isim oldu.
© DHAValentin Delluc, Kapadokya’nın ikonik simgelerinden Uçhisar Kalesi’nin yanısıra Kızıl Vadi, Aşk Vadisi ve Zelve gibi uçuş mesafesinin kısa olduğu noktalarda da performansını sergiledi ve ilk defa bir video projesinde ‘double barrel’ hareketini yaptı.
Kapadokya'da ilk: 2 bin 600 metre yükseklikten atladı - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Valentin Delluc, Kapadokya’nın ikonik simgelerinden Uçhisar Kalesi’nin yanısıra Kızıl Vadi, Aşk Vadisi ve Zelve gibi uçuş mesafesinin kısa olduğu noktalarda da performansını sergiledi ve ilk defa bir video projesinde ‘double barrel’ hareketini yaptı.
© Instagram/samovidicDünyanın sıra dışı noktalarından yaptığı atlayışlarla speedflying tutkunları tarafından merakla takip edilen Valentin Delluc, kendi sporunda bir ilke imza attığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Delluc, ‘‘Alışık olduğumdan daha farklı bir uçuş oldu. Yoğun ve stresliydi. Enerjimi de kontrol etmem lazımdı. Burası benim için yeni bir yerdi. Şartlar çok farklıydı. Daha kısa ve daha fazla teknik isteyen bir uçuştu. Her şeyi çok hızlı ve kısa sürede düşünmem gerekti. Ama bu deneyimi çok sevdim. Havadayken Kapadokya’nın manzarası eşsizdi. Bu görüntüyü başka hiçbir yerde göremezsiniz’’ diye konuştu.
Kapadokya'da ilk: 2 bin 600 metre yükseklikten atladı - Sputnik Türkiye
4/5
© Instagram/samovidic
Dünyanın sıra dışı noktalarından yaptığı atlayışlarla speedflying tutkunları tarafından merakla takip edilen Valentin Delluc, kendi sporunda bir ilke imza attığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Delluc, ‘‘Alışık olduğumdan daha farklı bir uçuş oldu. Yoğun ve stresliydi. Enerjimi de kontrol etmem lazımdı. Burası benim için yeni bir yerdi. Şartlar çok farklıydı. Daha kısa ve daha fazla teknik isteyen bir uçuştu. Her şeyi çok hızlı ve kısa sürede düşünmem gerekti. Ama bu deneyimi çok sevdim. Havadayken Kapadokya’nın manzarası eşsizdi. Bu görüntüyü başka hiçbir yerde göremezsiniz’’ diye konuştu.
© Instagram/kostiaratelBalondan atladıktan sonra yaşadıklarını da anlatan Delluc, ‘‘Bunu daha önce kimse yapmamıştı. Gerçekten çok etkileyiciydi. Bir anda hızlanabilirdim ve o anda ipleri hızlıca çekersem kanatlar içeriye kıvrılabilirdi. Bu yüzden çok dikkat etmem gerekiyordu. Zorlu bir atlayış olduğu için sırtımda yedek paraşüt ve özellikle bu proje için yapılan dizlerimde koruyucu bir sistem vardı. Benim için heyecan verici bir deneyim oldu’’ dedi.
Kapadokya'da ilk: 2 bin 600 metre yükseklikten atladı - Sputnik Türkiye
5/5
© Instagram/kostiaratel
Balondan atladıktan sonra yaşadıklarını da anlatan Delluc, ‘‘Bunu daha önce kimse yapmamıştı. Gerçekten çok etkileyiciydi. Bir anda hızlanabilirdim ve o anda ipleri hızlıca çekersem kanatlar içeriye kıvrılabilirdi. Bu yüzden çok dikkat etmem gerekiyordu. Zorlu bir atlayış olduğu için sırtımda yedek paraşüt ve özellikle bu proje için yapılan dizlerimde koruyucu bir sistem vardı. Benim için heyecan verici bir deneyim oldu’’ dedi.
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