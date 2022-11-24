https://sputniknews.com.tr/20221124/isvec-basbakani-kristersson-turkiye-kendisini-teror-saldirilarina-karsi-koruma-hakkina-sahip-1063815279.html

İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye, kendisini terör saldırılarına karşı koruma hakkına sahip

İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye, kendisini terör saldırılarına karşı koruma hakkına sahip

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkına sahip olduğunu ifade ederek, “Terörle ilgili faaliyetlere katılan ve onları... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T23:46+0300

2022-11-24T23:46+0300

2022-11-24T23:47+0300

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ulf kristersson

terör

hava harekatı

pençe kılıç hava harekatı

suriye

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, parlamentoda Yeşiller Partisi Sözcüsü Marta Stenevi'nin Türkiye ile ilgili sorularına cevap verdi. Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na dair soru üzerine Kristersson, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmanın 'çok karmaşık' olduğunu belirterek, “Bir yandan terör örgütü IŞİD'e karşı mücadele, diğer taraftan da Türkiye'nin terör saldırılarına maruz kalan bir ülke olduğu kabul edilmeli. Türkiye'nin kendisini terör saldırılarına karşı koruma hakkına sahip olduğunu belirtmek gerekir" ifadelerini kullandı.Diğer ülkelerin Türkiye’yi anlaması gerektiğine dikkat çeken Kristersson, “Dünyanın geri kalanının Türkiye'yi vuran terör saldırılarının, diğer ülkeleri vuran terör saldırıları kadar Türkiye için de kötü olduğunu kabul etmesi için nedenler var” dedi.İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vermesi için bir anlaşma imzaladığını da hatırlatan Kristersson, bunun İsveç'in terörle mücadeleyi yoğunlaştırması gerektiği anlamına geldiğini belirterek, “Çeşitli şekillerde teröre veya terörle ilgili faaliyetlere katılan ve onları finanse edenler İsveç'i değil, Türkiye'yi hedef alıyor. İsveç’in onlar için güvenli bir sığınak olmaması gerektiğini tespit ettik” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221124/isvec-topraklarimizda-terore-yer-yok-1063783243.html

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isveç, nato, türkiye, ulf kristersson, terör, hava harekatı, pençe kılıç hava harekatı, suriye