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https://sputniknews.com.tr/20221124/isvec-topraklarimizda-terore-yer-yok-1063783243.html
İsveç: Topraklarımızda teröre yer yok
İsveç: Topraklarımızda teröre yer yok
İsveç Dışişleri Bakanı Billström, PKK'ya yönelik İsveç topraklarında hiçbir terör örgütüne yer olmadığını söyledi. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T09:45+0300
2022-11-24T09:48+0300
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İsveç'in Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Fransız Le Monde gazetesine PKK'ya yönelik açıklamalarda bulundu.CNN Türk'ün aktardığına göre görüşmelerdeki son durumu paylaşan Billström, "Niyetimiz bir an önce NATO'ya üye olmak" ifadelerini kullandı.Haziran ayındaki NATO Zirvesi’nde İsveç-Finlandiya ve Türkiye arasında imzalanan mutabakat zaptını hatırlatan Billström, "Türkiye'nin suçla mücadelede işbirliğine biz de büyük ilgi duyuyoruz. Üç ülke arasındaki diyalog devam ediyor. Mutabakat zaptı tarafından belirlenen tüm koşullara, Türk Parlamentosu'nun onayından önce, üç ülke tarafından uyulmalıdır" dedi.Bakan, Ankara'nın terörist iadesi isteği hakkında yargıya devletin müdahale edemeyeceğini dile getirerek "PYD ve YPG ile ilgili olarak, bunlar muhtırada tanımlanan, İsveç ve Finlandiya'nın desteklememeyi taahhüt ettikleri Suriyeli örgütlerdir" diye konuştu.Billström, İsveç topraklarında teröre yer olmadığının altını çizdi.İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını 30 ülkenin 28'i imzalarken, Türkiye ve Macaristan'dan henüz onay çıkmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221121/nato-genel-sekreteri-turkiye-ve-cumhurbaskani-erdogan-cok-kilit-ve-onemli-bir-rol-oynadi-1063680124.html
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tobias billström, isveç, türkiye, nato
tobias billström, isveç, türkiye, nato

İsveç: Topraklarımızda teröre yer yok

09:45 24.11.2022 (güncellendi: 09:48 24.11.2022)
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLTobias Billström
Tobias Billström - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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İsveç Dışişleri Bakanı Billström, PKK'ya yönelik İsveç topraklarında hiçbir terör örgütüne yer olmadığını söyledi.
İsveç'in Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Fransız Le Monde gazetesine PKK'ya yönelik açıklamalarda bulundu.
CNN Türk'ün aktardığına göre görüşmelerdeki son durumu paylaşan Billström, "Niyetimiz bir an önce NATO'ya üye olmak" ifadelerini kullandı.
Haziran ayındaki NATO Zirvesi’nde İsveç-Finlandiya ve Türkiye arasında imzalanan mutabakat zaptını hatırlatan Billström, "Türkiye'nin suçla mücadelede işbirliğine biz de büyük ilgi duyuyoruz. Üç ülke arasındaki diyalog devam ediyor. Mutabakat zaptı tarafından belirlenen tüm koşullara, Türk Parlamentosu'nun onayından önce, üç ülke tarafından uyulmalıdır" dedi.
Bakan, Ankara'nın terörist iadesi isteği hakkında yargıya devletin müdahale edemeyeceğini dile getirerek "PYD ve YPG ile ilgili olarak, bunlar muhtırada tanımlanan, İsveç ve Finlandiya'nın desteklememeyi taahhüt ettikleri Suriyeli örgütlerdir" diye konuştu.
Billström, İsveç topraklarında teröre yer olmadığının altını çizdi.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını 30 ülkenin 28'i imzalarken, Türkiye ve Macaristan'dan henüz onay çıkmadı.
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