https://sputniknews.com.tr/20221124/ingilterede-hane-halkinin-enerji-faturalarinda-ust-limit-artirildi-1063791860.html
İngiltere’de hane halkının enerji faturalarında üst limit artırıldı
İngiltere’de hane halkının enerji faturalarında üst limit artırıldı
İngiliz enerji piyasası regülatörü Ofgem ortalama bir hane halkı için enerji maliyeti üst limitini yüzde 80 yükseltti. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T13:19+0300
2022-11-24T13:19+0300
2022-11-24T13:19+0300
avrupa'da enerji krizi
ingiltere
elektrik
fatura
ofgem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1063060066_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b0b30afd8786e26fb4a1faef7e3a4212.jpg
İngiliz halkı için enerjinin maliyeti artıyor. İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, enerji fiyat üst sınırının 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 80 artışla yıllık 3 bin 549 sterlin'e (4 bin 188 dolar) yükseldiğini açıkladı.Ofgem Yöneticisi Jonathan Brearley söz konusu artışın hanehalkında ‘devasa etkisi’ olacağını söyledi. Brearley enerji piyasalarındaki baskı nedeniyle fiyatların 2023 boyunca daha da kötüleşebileceği uyarısı yaptı.Enerji faturaları bu yıl Ukrayna ihtilafı ve Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz tedarikinin kesilmesi nedeniyle yükselişte.Ofgem’in bu açıklaması, hanehalkına daha fazla destek açıklaması konusunda hükümet üzerindeki baskıyı artırabilir.
https://sputniknews.com.tr/20221124/ingiltere-merkez-bankasi-basekonomistinden-faiz-mesaji-1063776544.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1063060066_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_badf38fe23b087185ec2f3a1fec4adac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, elektrik, fatura, ofgem
ingiltere, elektrik, fatura, ofgem
İngiltere’de hane halkının enerji faturalarında üst limit artırıldı
Abone ol
İngiliz enerji piyasası regülatörü Ofgem ortalama bir hane halkı için enerji maliyeti üst limitini yüzde 80 yükseltti.
İngiliz halkı için enerjinin maliyeti artıyor. İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, enerji fiyat üst sınırının 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 80 artışla yıllık 3 bin 549 sterlin'e (4 bin 188 dolar) yükseldiğini açıkladı.
Ofgem Yöneticisi Jonathan Brearley söz konusu artışın hanehalkında ‘devasa etkisi’ olacağını söyledi. Brearley enerji piyasalarındaki baskı nedeniyle fiyatların 2023 boyunca daha da kötüleşebileceği uyarısı yaptı.
Enerji faturaları bu yıl Ukrayna ihtilafı ve Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz tedarikinin kesilmesi nedeniyle yükselişte.
Ofgem’in bu açıklaması, hanehalkına daha fazla destek açıklaması konusunda hükümet üzerindeki baskıyı artırabilir.