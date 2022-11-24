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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221124/ingilterede-hane-halkinin-enerji-faturalarinda-ust-limit-artirildi-1063791860.html
İngiltere’de hane halkının enerji faturalarında üst limit artırıldı
İngiltere’de hane halkının enerji faturalarında üst limit artırıldı
İngiliz enerji piyasası regülatörü Ofgem ortalama bir hane halkı için enerji maliyeti üst limitini yüzde 80 yükseltti. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T13:19+0300
2022-11-24T13:19+0300
avrupa'da enerji krizi
ingiltere
elektrik
fatura
ofgem
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İngiliz halkı için enerjinin maliyeti artıyor. İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, enerji fiyat üst sınırının 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 80 artışla yıllık 3 bin 549 sterlin'e (4 bin 188 dolar) yükseldiğini açıkladı.Ofgem Yöneticisi Jonathan Brearley söz konusu artışın hanehalkında ‘devasa etkisi’ olacağını söyledi. Brearley enerji piyasalarındaki baskı nedeniyle fiyatların 2023 boyunca daha da kötüleşebileceği uyarısı yaptı.Enerji faturaları bu yıl Ukrayna ihtilafı ve Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz tedarikinin kesilmesi nedeniyle yükselişte.Ofgem’in bu açıklaması, hanehalkına daha fazla destek açıklaması konusunda hükümet üzerindeki baskıyı artırabilir.
https://sputniknews.com.tr/20221124/ingiltere-merkez-bankasi-basekonomistinden-faiz-mesaji-1063776544.html
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ingiltere, elektrik, fatura, ofgem
ingiltere, elektrik, fatura, ofgem

İngiltere’de hane halkının enerji faturalarında üst limit artırıldı

13:19 24.11.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIElektrik
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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İngiliz enerji piyasası regülatörü Ofgem ortalama bir hane halkı için enerji maliyeti üst limitini yüzde 80 yükseltti.
İngiliz halkı için enerjinin maliyeti artıyor. İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, enerji fiyat üst sınırının 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 80 artışla yıllık 3 bin 549 sterlin'e (4 bin 188 dolar) yükseldiğini açıkladı.
Ofgem Yöneticisi Jonathan Brearley söz konusu artışın hanehalkında ‘devasa etkisi’ olacağını söyledi. Brearley enerji piyasalarındaki baskı nedeniyle fiyatların 2023 boyunca daha da kötüleşebileceği uyarısı yaptı.
Enerji faturaları bu yıl Ukrayna ihtilafı ve Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz tedarikinin kesilmesi nedeniyle yükselişte.
Ofgem’in bu açıklaması, hanehalkına daha fazla destek açıklaması konusunda hükümet üzerindeki baskıyı artırabilir.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
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