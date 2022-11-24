https://sputniknews.com.tr/20221124/ingilterede-hane-halkinin-enerji-faturalarinda-ust-limit-artirildi-1063791860.html

İngiltere’de hane halkının enerji faturalarında üst limit artırıldı

İngiltere’de hane halkının enerji faturalarında üst limit artırıldı

İngiliz enerji piyasası regülatörü Ofgem ortalama bir hane halkı için enerji maliyeti üst limitini yüzde 80 yükseltti. 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T13:19+0300

2022-11-24T13:19+0300

2022-11-24T13:19+0300

avrupa'da enerji krizi

ingiltere

elektrik

fatura

ofgem

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İngiliz halkı için enerjinin maliyeti artıyor. İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, enerji fiyat üst sınırının 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 80 artışla yıllık 3 bin 549 sterlin'e (4 bin 188 dolar) yükseldiğini açıkladı.Ofgem Yöneticisi Jonathan Brearley söz konusu artışın hanehalkında ‘devasa etkisi’ olacağını söyledi. Brearley enerji piyasalarındaki baskı nedeniyle fiyatların 2023 boyunca daha da kötüleşebileceği uyarısı yaptı.Enerji faturaları bu yıl Ukrayna ihtilafı ve Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz tedarikinin kesilmesi nedeniyle yükselişte.Ofgem’in bu açıklaması, hanehalkına daha fazla destek açıklaması konusunda hükümet üzerindeki baskıyı artırabilir.

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ingiltere, elektrik, fatura, ofgem