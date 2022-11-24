https://sputniknews.com.tr/20221124/iklim-aktivistleri-bu-kez-de-klasik-muzik-konserini-sabote-etti-1063794572.html
İklim aktivistleri bu kez de klasik müzik konserini sabote etti
İklim aktivistleri bu kez de klasik müzik konserini sabote etti
İklim aktivisti Last Generation (Son Nesil) grubunun üyeleri, bu kez de Almanya'da Hamburg Filarmoni Orkestrası'nın verdiği konseri sabote etti. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T14:05+0300
2022-11-24T14:05+0300
2022-11-24T14:05+0300
dünya
almanya
aktivist
iklim değişikliği
klasik müzik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063793875_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0db12d9ed528a49ed10ef0b413e0e0be.jpg
Daha önce sanat galerileri ve müzelerdeki tabloları hedef alan iklim aktivistleri, bu kez bir klasik müzik konserini sabote etti.Last Generation (Son Nesil) grubunun üyeleri, Almanya'da Hamburg Filarmoni Orkestrası'nın verdiği konseri yarıda kesti.Sahneye atlayan aktivistler, ellerini şefin kürsüsüne yapıştırdı.Grubun Twitter'dan yayınladığı eylemin videosunda, reflektörlü yelek giyen iki kişinin sahnedeki standa tırmandığı görülüyor.Ardından izleyicilere seslenen aktivistler, hükümetin mevcut iklim politikalarına karşı direniş çağrısında bulundu.Aktivistlerden biri, "Beethoven'ın tek bir keman konçertosu gibi sınırlarını fazlaca göz ardı ettiğimiz bir tek gezegenimiz var ve iklimle ilgili felaketler daha sık ve ölümcül hale geliyor" ifadelerini kullandı.Eylemci, ayrıca deniz seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde Hamburg limanında bulunan konser salonunun tehdit altında olacağına dikkat çekti.DPA ajansına konuşan polis sözcüsü, eylemcilerin gözaltına alındıklarını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221115/avusturyada-iklim-aktivistleri-gustav-klimtin-tablosunu-hedef-aldi-1063450692.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063793875_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_0d3a2be80cd9f5c4d91b92d533cd2bc6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, aktivist, iklim değişikliği, klasik müzik
almanya, aktivist, iklim değişikliği, klasik müzik
İklim aktivistleri bu kez de klasik müzik konserini sabote etti
Abone ol
İklim aktivisti Last Generation (Son Nesil) grubunun üyeleri, bu kez de Almanya'da Hamburg Filarmoni Orkestrası'nın verdiği konseri sabote etti.
Daha önce sanat galerileri ve müzelerdeki tabloları hedef alan iklim aktivistleri, bu kez bir klasik müzik konserini sabote etti.
Last Generation (Son Nesil) grubunun üyeleri, Almanya'da Hamburg Filarmoni Orkestrası'nın verdiği konseri yarıda kesti.
Sahneye atlayan aktivistler, ellerini şefin kürsüsüne yapıştırdı.
Grubun Twitter'dan yayınladığı eylemin videosunda, reflektörlü yelek giyen iki kişinin sahnedeki standa tırmandığı görülüyor.
Ardından izleyicilere seslenen aktivistler, hükümetin mevcut iklim politikalarına karşı direniş çağrısında bulundu.
Aktivistlerden biri, "Beethoven'ın tek bir keman konçertosu gibi sınırlarını fazlaca göz ardı ettiğimiz bir tek gezegenimiz var ve iklimle ilgili felaketler daha sık ve ölümcül hale geliyor" ifadelerini kullandı.
Eylemci, ayrıca deniz seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde Hamburg limanında bulunan konser salonunun tehdit altında olacağına dikkat çekti.
DPA ajansına konuşan polis sözcüsü, eylemcilerin gözaltına alındıklarını belirtti.