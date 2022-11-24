https://sputniknews.com.tr/20221124/iklim-aktivistleri-bu-kez-de-klasik-muzik-konserini-sabote-etti-1063794572.html

İklim aktivistleri bu kez de klasik müzik konserini sabote etti

İklim aktivistleri bu kez de klasik müzik konserini sabote etti

İklim aktivisti Last Generation (Son Nesil) grubunun üyeleri, bu kez de Almanya'da Hamburg Filarmoni Orkestrası'nın verdiği konseri sabote etti. 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T14:05+0300

2022-11-24T14:05+0300

2022-11-24T14:05+0300

dünya

almanya

aktivist

iklim değişikliği

klasik müzik

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Daha önce sanat galerileri ve müzelerdeki tabloları hedef alan iklim aktivistleri, bu kez bir klasik müzik konserini sabote etti.Last Generation (Son Nesil) grubunun üyeleri, Almanya'da Hamburg Filarmoni Orkestrası'nın verdiği konseri yarıda kesti.Sahneye atlayan aktivistler, ellerini şefin kürsüsüne yapıştırdı.Grubun Twitter'dan yayınladığı eylemin videosunda, reflektörlü yelek giyen iki kişinin sahnedeki standa tırmandığı görülüyor.Ardından izleyicilere seslenen aktivistler, hükümetin mevcut iklim politikalarına karşı direniş çağrısında bulundu.Aktivistlerden biri, "Beethoven'ın tek bir keman konçertosu gibi sınırlarını fazlaca göz ardı ettiğimiz bir tek gezegenimiz var ve iklimle ilgili felaketler daha sık ve ölümcül hale geliyor" ifadelerini kullandı.Eylemci, ayrıca deniz seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde Hamburg limanında bulunan konser salonunun tehdit altında olacağına dikkat çekti.DPA ajansına konuşan polis sözcüsü, eylemcilerin gözaltına alındıklarını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221115/avusturyada-iklim-aktivistleri-gustav-klimtin-tablosunu-hedef-aldi-1063450692.html

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almanya, aktivist, iklim değişikliği, klasik müzik