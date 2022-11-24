https://sputniknews.com.tr/20221124/gazeteci-ozpeynirci-ikinci-el-arac-dusunenlere-bir-hafta-beklemelerini-oneririm-1063808839.html

Gazeteci Özpeynirci: İkinci el araç düşünenlere bir hafta beklemelerini öneririm

Gazeteci Özpeynirci: İkinci el araç düşünenlere bir hafta beklemelerini öneririm

Otomobil piyasası uzmanı ve gazeteci Emre Özpeynirci, “Eğer matrahta kapsamlı bir güncelleme yapılırsa maksimum yüzde 11-17 arası bir indirim bekleniyor. Bu... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T14:35+0300

2022-11-24T14:35+0300

2022-11-24T20:40+0300

anlat bana

radyo

otomobil

ikinci el otomobil

emre özpeynirci

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23.11.2022 ANLAT BANA 23.11.2022 ANLAT BANA

Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan otomobil piyasası uzmanı ve gazeteci Emre Özpeynirci, ÖTV matrah güncellemesinin gündeme gelmesi ile araç alımındaki ve satımındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği ÖTV matrah güncellemesi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni düzenlemenin 1 Aralık'ta yürürlüğe gireceğini açıklamasıyla konunun ilgilileri bu kritik tarihe kilitlendi.Otomobil alacaklar için hangi dönemin hesaplı ve uygun olacağı konusunda önemli ipuçları veren Özpeynirci, “Matrah güncellemesi sıfır otomobilleri direkt etkileyecek bir şey. Eğer kapsamlı bir güncelleme yapılırsa maksimum yüzde 11-17 arası bir indirim bekleniyor. Bu doğrultuda sıfır otomobillerde bir indirim olursa, ikinci el fiyatları da ineceği için bir hafta sonrasını beklemek gerekir. Çünkü şu anda fiyatların sıfıra bağlı olarak yüzde 10-15 inme ihtimali var. Şu anda sıfır araçta hala tedarik problemi devam ediyor. Matrah inse bile insanlar indirimli araçları bulamayabilirler. Bu da onları ikinci ele yönlendirecektir. Eğer biraz bekleyebilirlerse matrah güncellemesi netleştiğinde bir hafta sonra almalarını tavsiye ederim. Ama araç satışı düşünenler varsa, şu anda satmalılar çünkü fiyatlar ineceği için şu anda daha yüksek fiyatta ikinci el araçlarını satabilirler” sözlerini dile getirdi.Otomobil satımında detaylı bilgiler vermeye devam eden Özpeynirci, “İkinci elde satılan her 100 otomobilin 60’ı 10 yaş üzeriyken, 36 tanesi de 20 yaş üzeri durumda. Bugün 20 yaş üzerindeki araçların fiyatı bile 150-200 bin lira bandına geldi. Sıfır otomobillerde belki 400-500 bin liraya birkaç model bulabiliyoruz ama ikinci elde bu durum söz konusu değil” yorumunu yaptı.Otomotiv endüstrisinin bir değişimin eşiğinde olduğunun altını çizen Özpeynirci, dünyada iklim değişikliği ve çevresel faktörlere bağlı olarak sıfır emisyonlu araçlara doğru bir geçişten bahsederek yerli otomobil TOGG’a da parantez açtı. Önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak TOGG’un elektrikli versiyonu için enerjinin fosil yakıttan mı yoksa yenilenebilir enerjiden mi kaynaklanacağı sorusuna dair Özpeynirci şu görüşü paylaştı:

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2022

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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radyo, otomobil, ikinci el otomobil, emre özpeynirci, аудио