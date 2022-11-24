https://sputniknews.com.tr/20221124/game-of-thronesun-ser-ilyn-paynei-hayatini-kaybetti-1063785034.html
Game of Thrones'un 'Ser Ilyn Payne'i hayatını kaybetti
Game of Thrones'un 'Ser Ilyn Payne'i hayatını kaybetti
Game of Thrones dizisindeki rolüyle tanınan Blues grubu Dr. Feelgood’un gitaristi Wilko Johnson, 75 yaşında öldü. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T10:14+0300
2022-11-24T10:14+0300
2022-11-24T10:14+0300
yaşam
wilko johnson
game of thrones
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063784879_2:0:1200:674_1920x0_80_0_0_74defce4570f2f0bc246554788eb686d.jpg
Game of Thrones’ta kralın dilsiz celladı Ser Ilyn Payne’i canlandıran ve 70’lerin ünlü pub rock grubu Dr. Feelgood’un gitaristi olan 75 yaşındaki Wilko Johnson, pazartesi evinde öldü.Haber, Johnson’ın ailesi, "Asla yapmak istemediğimiz bir duyuruydu ve bunu çok üzülerek yapıyoruz. Wilko Johnson öldü" açıklamasını yaptı.Pena kullanmak yerine parmağına güvenen ve kendine has bir gitar çalma stili geliştiren Johnson, özellikle 70’lerde pub rock grubu Dr. Feelgood ile dikkatleri üzerine çekmişti.Daha sonra 40 yıl süren bir solo kariyeri yapmıştı.Johnson, aktör olarak Game of Thrones’un birinci ve ikinci sezonunda dilsiz cellat Ser Ilyn Payne’i canlandırarak ilk çıkışını yapmış ve toplam 4 bölümde rol almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220819/game-of-thrones-dizisi-house-of-the-dragondan-yeni-fragman-1060128355.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063784879_301:0:1200:674_1920x0_80_0_0_c262cc4e8dcabf054a659b491da79eff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
wilko johnson, game of thrones
wilko johnson, game of thrones
Game of Thrones'un 'Ser Ilyn Payne'i hayatını kaybetti
Abone ol
Game of Thrones dizisindeki rolüyle tanınan Blues grubu Dr. Feelgood’un gitaristi Wilko Johnson, 75 yaşında öldü.
Game of Thrones’ta kralın dilsiz celladı Ser Ilyn Payne’i canlandıran ve 70’lerin ünlü pub rock grubu Dr. Feelgood’un gitaristi olan 75 yaşındaki Wilko Johnson, pazartesi evinde öldü.
Haber, Johnson’ın ailesi, "Asla yapmak istemediğimiz bir duyuruydu ve bunu çok üzülerek yapıyoruz. Wilko Johnson öldü" açıklamasını yaptı.
Pena kullanmak yerine parmağına güvenen ve kendine has bir gitar çalma stili geliştiren Johnson, özellikle 70’lerde pub rock grubu Dr. Feelgood ile dikkatleri üzerine çekmişti.
Daha sonra 40 yıl süren bir solo kariyeri yapmıştı.
Johnson, aktör olarak Game of Thrones’un birinci ve ikinci sezonunda dilsiz cellat Ser Ilyn Payne’i canlandırarak ilk çıkışını yapmış ve toplam 4 bölümde rol almıştı.