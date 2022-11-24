https://sputniknews.com.tr/20221124/game-of-thronesun-ser-ilyn-paynei-hayatini-kaybetti-1063785034.html

Game of Thrones'un 'Ser Ilyn Payne'i hayatını kaybetti

Game of Thrones'un 'Ser Ilyn Payne'i hayatını kaybetti

Game of Thrones dizisindeki rolüyle tanınan Blues grubu Dr. Feelgood’un gitaristi Wilko Johnson, 75 yaşında öldü. 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T10:14+0300

2022-11-24T10:14+0300

2022-11-24T10:14+0300

yaşam

wilko johnson

game of thrones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063784879_2:0:1200:674_1920x0_80_0_0_74defce4570f2f0bc246554788eb686d.jpg

Game of Thrones’ta kralın dilsiz celladı Ser Ilyn Payne’i canlandıran ve 70’lerin ünlü pub rock grubu Dr. Feelgood’un gitaristi olan 75 yaşındaki Wilko Johnson, pazartesi evinde öldü.Haber, Johnson’ın ailesi, "Asla yapmak istemediğimiz bir duyuruydu ve bunu çok üzülerek yapıyoruz. Wilko Johnson öldü" açıklamasını yaptı.Pena kullanmak yerine parmağına güvenen ve kendine has bir gitar çalma stili geliştiren Johnson, özellikle 70’lerde pub rock grubu Dr. Feelgood ile dikkatleri üzerine çekmişti.Daha sonra 40 yıl süren bir solo kariyeri yapmıştı.Johnson, aktör olarak Game of Thrones’un birinci ve ikinci sezonunda dilsiz cellat Ser Ilyn Payne’i canlandırarak ilk çıkışını yapmış ve toplam 4 bölümde rol almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220819/game-of-thrones-dizisi-house-of-the-dragondan-yeni-fragman-1060128355.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

wilko johnson, game of thrones