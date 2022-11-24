https://sputniknews.com.tr/20221124/galatasaray-baskani-ozbek-cristiano-ronaldo-planlarimiz-icinde-yok-1063787259.html

Galatasaray Başkanı Özbek: Cristiano Ronaldo planlarımız içinde yok

Galatasaray Başkanı Özbek: Cristiano Ronaldo planlarımız içinde yok

Galatasaray Başkanı Özbek, Manchester United ile yolları ayrılan dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer planları içinde yer... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

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spor

cristiano ronaldo

dursun özbek

galatasaray

fransa

manchester united

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Galatasaray Üniversitesi’nin kuruluşunun 30. yıl dönümü için üniversite yerleşkesinde düzenlenen bir etkinliğe katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile sözleşmesinin feshedildiği ve Galatasaray taraftarının yoğun olarak sosyal medyada bu oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe gelmesi çağrısında bulunduğunun hatırlatılması üzerine Özbek, "Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok" ifadelerini kullandı.Galatasaraylı taraftarlar, Ronaldo'nun Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından sosyal medya üzerinden yönetime Portekizli yıldızın transfer edilmesi yönünde mesajlar göndermişti.37 yaşındaki futbolcunun, sosyal medya hesaplarını ‘Come to Galatasaray’ mesajlarıyla dolduran sarı-kırmızılı taraftarlardan birinin paylaşımını beğendiğinin iddia edildiği ekran görüntüsü yine sosyal medyada gündem olmuştu.Başkan Özbek, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki performansını da değerlendirdi.Sarı-kırmızılı takımın Medipol Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla yenmesinin camiayı mutlu ettiğini belirten Özbek, şunları kaydetti:2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla lige verilen arada takımın performansını daha da yukarı çekmek için çalışacaklarını aktaran Özbek, "İnşallah mayıslarda, mayıs ayında da beklenen sonuca ulaşacağız" diye konuştu.‘7-0 sürpriz bir sonuç’Galatasaray'ın Medipol Başakşehir karşısında aldığı skorla ilgili "Sizin için de bu skor sürpriz oldu mu?" sorusu üzerine Özbek, şunları dile getirdi:‘Fransa'yı beğendim’2022 FIFA Dünya Kupası'nda favori ülkesinin kim olduğu sorusuna Özbek, "Benim favori takımım Arjantin'di ama Arjantin kazaya uğradı (Arjantin'in Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmesi). Onun için favori tespit etmek zor. Fransa'yı izledim, Fransa çok güzel oynadı. Maçların hepsini izleme fırsatım olmadı. Peyderpey izleyeceğim ama Fransa'yı beğendim. Herhalde bu sene de onlar götürür diye düşünüyorum" cevabını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221124/manchester-united-ile-yollarini-ayiran-ronaldoya-suudi-takimdan-dev-teklif-1063781013.html

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cristiano ronaldo, dursun özbek, galatasaray, fransa, manchester united