https://sputniknews.com.tr/20221124/fransada-macronun-galip-geldigi-secimlerin-kampanyalarina-yonelik-sorusturma-1063815130.html

Fransa'da Macron'un galip geldiği seçimlerin kampanyalarına yönelik soruşturma

Fransa'da Macron'un galip geldiği seçimlerin kampanyalarına yönelik soruşturma

Fransa'da savcılığın, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçildiği 2017 ve 2022'deki cumhurbaşkanı seçimi kampanyalarının finansmanında 'usulsüzlük' olduğuna... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T23:39+0300

2022-11-24T23:39+0300

2022-11-24T23:39+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

seçim

soruşturma

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Fransa Ulusal Mali Savcılık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, kasımda başlatılan soruşturma kapsamında, Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçildiği 2017 ve 2022'deki seçim kampanyaların finansmanında 'usulsüzlük' ve danışmanlık şirketlerinin 2017 ve 2022 seçim çalışmalarına hangi koşullarda müdahale ettiği soruşturulacak.Ulusal basındaki haberlere göre, ayrıca şirkete bazı konularda iltimas gösterildiğine ilişkin bir soruşturma daha açan savcılık, açılan soruşturmalarla Macron ile McKinsey arasındaki bağı ve şirkete danışmanlık sözleşmeleri üzerinden nasıl finansman sağlandığını araştıracak.Fransa Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF) 6 Nisan'da, Elysee Sarayı ve hükümet için danışmanlık görevleri yürüten ABD merkezli McKinsey şirketi hakkında vergi kaçırma ön soruşturması açtığını duyurmuştu.Daha sonra savcılık kararıyla şirketin Paris'teki merkezinde arama yapılmıştı.Macron, suçlamaların doğru olmadığını savunmuştuFransa Senatosu'nca oluşturulan komite, 17 Mart'ta kamuoyuyla paylaştığı raporda, McKinsey'in son 10 yıldır kurum vergilerini ödemediğini bildirmişti.Raporda, 2018-2021'de şirket ile yapılan sözleşmelerin bedelinin iki katından fazla artarak 1 milyar avronun üzerine çıktığı kaydedilmişti.Cumhurbaşkanı Macron, Senato'nun McKinsey'e yönelttiği yolsuzluk suçlamalarının doğru olmadığını savunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221121/macrona-protestocudan-tokat-1063671926.html

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