https://sputniknews.com.tr/20221121/macrona-protestocudan-tokat-1063671926.html
Macron'a protestocudan tokat
Macron'a protestocudan tokat
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı ziyaretlerden birinde protestocuların tokadına maruz kaldı. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T10:59+0300
2022-11-21T10:59+0300
2022-11-21T11:04+0300
dünya
emmanuel macron
tokat
protesto
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdiği resmi ziyarette protesto edildi.Sosyal medyada yayılan görüntülere göre protestoculardan biri, Macron'a tokat attı. Protestocu, Macron'un korumaları tarafından durduruldu.Olayın ilişkin haberlerde protestonun nerede yaşandığına dair bir bilgi yer almadı.Geri çekilen Fransa Cumhurbaşkanı'na korumaları yardım ederken tokat atan kadına da anında müdahale edildi. Protestocu gözaltına alındı.Macron, 8 Haziran'da da Drome bölgesine yaptığı ziyarette tokatlı saldırıya maruz kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221027/fransa-cumhurbaskani-macron-krizlerden-geciyoruz-1062749189.html
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emmanuel macron, tokat, protesto
emmanuel macron, tokat, protesto
Macron'a protestocudan tokat
10:59 21.11.2022 (güncellendi: 11:04 21.11.2022) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı ziyaretlerden birinde protestocuların tokadına maruz kaldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdiği resmi ziyarette protesto edildi.
Sosyal medyada yayılan görüntülere göre protestoculardan biri, Macron'a tokat attı. Protestocu, Macron'un korumaları tarafından durduruldu.
Olayın ilişkin haberlerde protestonun nerede yaşandığına dair bir bilgi yer almadı.
Geri çekilen Fransa Cumhurbaşkanı'na korumaları yardım ederken tokat atan kadına da anında müdahale edildi. Protestocu gözaltına alındı.
Macron, 8 Haziran'da da Drome bölgesine yaptığı ziyarette tokatlı saldırıya maruz kalmıştı.