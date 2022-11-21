Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221121/macrona-protestocudan-tokat-1063671926.html
Macron'a protestocudan tokat
Macron'a protestocudan tokat
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı ziyaretlerden birinde protestocuların tokadına maruz kaldı. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T10:59+0300
2022-11-21T11:04+0300
dünya
emmanuel macron
tokat
protesto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1058165264_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_75e1f13844ed8d23bc8fa5f58a04c8a3.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdiği resmi ziyarette protesto edildi.Sosyal medyada yayılan görüntülere göre protestoculardan biri, Macron'a tokat attı. Protestocu, Macron'un korumaları tarafından durduruldu.Olayın ilişkin haberlerde protestonun nerede yaşandığına dair bir bilgi yer almadı.Geri çekilen Fransa Cumhurbaşkanı'na korumaları yardım ederken tokat atan kadına da anında müdahale edildi. Protestocu gözaltına alındı.Macron, 8 Haziran'da da Drome bölgesine yaptığı ziyarette tokatlı saldırıya maruz kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221027/fransa-cumhurbaskani-macron-krizlerden-geciyoruz-1062749189.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1058165264_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_31fbc40694e04cd1ba0a068ed809efed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emmanuel macron, tokat, protesto
emmanuel macron, tokat, protesto

Macron'a protestocudan tokat

10:59 21.11.2022 (güncellendi: 11:04 21.11.2022)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı ziyaretlerden birinde protestocuların tokadına maruz kaldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdiği resmi ziyarette protesto edildi.
Sosyal medyada yayılan görüntülere göre protestoculardan biri, Macron'a tokat attı. Protestocu, Macron'un korumaları tarafından durduruldu.
Olayın ilişkin haberlerde protestonun nerede yaşandığına dair bir bilgi yer almadı.
Geri çekilen Fransa Cumhurbaşkanı'na korumaları yardım ederken tokat atan kadına da anında müdahale edildi. Protestocu gözaltına alındı.
Macron, 8 Haziran'da da Drome bölgesine yaptığı ziyarette tokatlı saldırıya maruz kalmıştı.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
DÜNYA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Krizlerden geçiyoruz
27 Ekim, 02:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала