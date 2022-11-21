https://sputniknews.com.tr/20221121/macrona-protestocudan-tokat-1063671926.html

Macron'a protestocudan tokat

Macron'a protestocudan tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı ziyaretlerden birinde protestocuların tokadına maruz kaldı. 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T10:59+0300

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dünya

emmanuel macron

tokat

protesto

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdiği resmi ziyarette protesto edildi.Sosyal medyada yayılan görüntülere göre protestoculardan biri, Macron'a tokat attı. Protestocu, Macron'un korumaları tarafından durduruldu.Olayın ilişkin haberlerde protestonun nerede yaşandığına dair bir bilgi yer almadı.Geri çekilen Fransa Cumhurbaşkanı'na korumaları yardım ederken tokat atan kadına da anında müdahale edildi. Protestocu gözaltına alındı.Macron, 8 Haziran'da da Drome bölgesine yaptığı ziyarette tokatlı saldırıya maruz kalmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221027/fransa-cumhurbaskani-macron-krizlerden-geciyoruz-1062749189.html

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emmanuel macron, tokat, protesto