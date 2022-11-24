https://sputniknews.com.tr/20221124/diyarbakirda-guvenlik-guclerini-tasiyan-otobus-devrildi-11-yarali-1063812533.html
Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi: 11 yaralı
Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi: 11 yaralı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde polis ve bekçilerin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T22:14+0300
2022-11-24T22:14+0300
2022-11-24T22:15+0300
türkiye
diyarbakır
silvan
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Silvan ilçesi Darköprü mevkisinde güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi.Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri edildi.Kazada araçta bulunan 11 güvenlik görevlisi yaralandı.Sağlık ekiplerince Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221123/mecidiyekoyde-zincirleme-kaza-cok-sayida-yarali-var--1063737862.html
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diyarbakır, silvan
Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi: 11 yaralı 22:14 24.11.2022 (güncellendi: 22:15 24.11.2022) Abone ol
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde polis ve bekçilerin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Silvan ilçesi Darköprü mevkisinde güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri edildi.
Kazada araçta bulunan 11 güvenlik görevlisi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
© İHA / HASAN DAYAN - HASAN GÜNDÜZ Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi
Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi
© İHA / HASAN DAYAN - HASAN GÜNDÜZ Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi
Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi
Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi
Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi