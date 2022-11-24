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Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi: 11 yaralı
Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi: 11 yaralı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde polis ve bekçilerin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
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Silvan ilçesi Darköprü mevkisinde güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi.Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri edildi.Kazada araçta bulunan 11 güvenlik görevlisi yaralandı.Sağlık ekiplerince Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221123/mecidiyekoyde-zincirleme-kaza-cok-sayida-yarali-var--1063737862.html
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diyarbakır, silvan
diyarbakır, silvan

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi: 11 yaralı

22:14 24.11.2022 (güncellendi: 22:15 24.11.2022)
© İHA / HASAN DAYAN - HASAN GÜNDÜZDiyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi
Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© İHA / HASAN DAYAN - HASAN GÜNDÜZ
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde polis ve bekçilerin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Silvan ilçesi Darköprü mevkisinde güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri edildi.
Kazada araçta bulunan 11 güvenlik görevlisi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
© İHA / HASAN DAYAN - HASAN GÜNDÜZDiyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi
Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA / HASAN DAYAN - HASAN GÜNDÜZ
Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi
© İHA / HASAN DAYAN - HASAN GÜNDÜZDiyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi
Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA / HASAN DAYAN - HASAN GÜNDÜZ
Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi
1/2
© İHA / HASAN DAYAN - HASAN GÜNDÜZ
Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi
2/2
© İHA / HASAN DAYAN - HASAN GÜNDÜZ
Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi
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