ABD'de gay bara saldıran suçlu serbest: 'Oğlumun eşcinsel olmadığını öğrendiğimde içim rahatladı'
16:14 24.11.2022 (güncellendi: 16:24 24.11.2022)
© AFP 2022 / CECILIA SANCHEZColorado - silahlı saldırı
© AFP 2022 / CECILIA SANCHEZ
ABD'nin Colorado eyaletinde bir gay bara silahlı saldırı düzenleyen ve 5 kişiyi öldüren zanlı kefaletle serbest bırakıldı. Saldırganın avukatları, oğlunun kendini belirli bir cinsiyet içerisinde sınıflandırmayan (nonbinary) birey olduğunu söyledi. Zanlının babası ise 'oğlunun eşcinsel olmadığını öğrendiğinde içinin rahatladığını' ifade etti.
ABD'nin Colorado Springs kentinde bir gay kulübüne saldırarak 5 kişinin ölümüne ve 18'inin yaralanmasına neden olan zanlı, çarşamba günü hakim karşısına çıkarıldı.
22 yaşındaki zanlı Anderson Lee Aldrich, geçen hafta Club Q'ya düzenlediği saldırı sonrasında iş yeri sahipleri tarafından dövülerek polise teslim edilmiş, salı günü hastaneden taburcu edilmişti.
The booking photo of Anderson Lee Aldrich. Gays bash back. He got what he deserved. pic.twitter.com/evHvFseomO— Alejandra Caraballo (@Esqueer_) November 23, 2022
Nefret suçlamasıyla karşı karşıya kalan Aldrich'in avukatları, zanlının kendini belirli bir cinsiyet içerisinde sınıflandırmayan (nonbinary) birey olduğunu söyledi.
Savcı Michael Allen, duruşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında zanlıdan defalarca 'o' diye söz etti ve cinsiyetinin davayla ilgili hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurguladı.
Zanlı kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken El Paso Bölge Mahkemesi Yargıcı Charlotte Ankeny, bir sonraki duruşmayı 6 Aralık olarak tarihlendirdi.
Eyalet ve federal mahkeme kayıtlarına göre, zanlının babası Aaron Brink, karma bir dövüş sanatlarıyla uğraşıyor ve pornografi aktörü.
'Aman Tanrım, çocuğum eşcinsel miydi?'
Öte yandan saldırganın babası Brink, basın mensuplarına yaptığı açıklamada olaydan sonra ilk olarak çocuğunun eşcinsel olup olmadığını merak ettiğini dile getirdi.
CBS televizyonuna konuşan Brink, "Birden fazla kişinin karıştığı bir silahlı çatışma oldu ve sonra bunun bir gay bar olduğunu öğrendim; aman Tanrım, o eşcinsel miydi? Değil elbette, içim rahatladı" ifadelerini kullandı.
The Colorado shooter’s dad on finding out his son murdered people: “They started telling me about the incident, a shooting... And then I go on to find out it’s a gay bar. I got scared, ‘Shit, is he gay?’ And he’s not gay, so I said, phew… I am a conservative Republican.” (@CBS8) pic.twitter.com/7Zw4vpLtjE— No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) November 23, 2022
Muhabirin eşcinselliğe karşı tutumunun ne olduğu sorusunu yanıtlayan Brink, "Ah evet, bu konuda kararlıydım. Ben bir Mormon'um, muhafazakar bir Cumhuriyetçiyim ve bizde eşcinsellik yok" dedi.