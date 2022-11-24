https://sputniknews.com.tr/20221124/abdde-gay-bara-saldiran-suclu-serbest-oglumun-escinsel-olmadigini-ogrendigimde-icim-rahatladi-1063800453.html

ABD'de gay bara saldıran suçlu serbest: 'Oğlumun eşcinsel olmadığını öğrendiğimde içim rahatladı'

ABD'de gay bara saldıran suçlu serbest: 'Oğlumun eşcinsel olmadığını öğrendiğimde içim rahatladı'

ABD'nin Colorado eyaletinde bir gay bara silahlı saldırı düzenleyen ve 5 kişiyi öldüren zanlı kefaletle serbest bırakıldı. Saldırganın avukatları, oğlunun... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T16:14+0300

2022-11-24T16:14+0300

2022-11-24T16:24+0300

dünya

abd

colorado

silahlı saldırı

eşcinsel

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ABD'nin Colorado Springs kentinde bir gay kulübüne saldırarak 5 kişinin ölümüne ve 18'inin yaralanmasına neden olan zanlı, çarşamba günü hakim karşısına çıkarıldı.22 yaşındaki zanlı Anderson Lee Aldrich, geçen hafta Club Q'ya düzenlediği saldırı sonrasında iş yeri sahipleri tarafından dövülerek polise teslim edilmiş, salı günü hastaneden taburcu edilmişti.Nefret suçlamasıyla karşı karşıya kalan Aldrich'in avukatları, zanlının kendini belirli bir cinsiyet içerisinde sınıflandırmayan (nonbinary) birey olduğunu söyledi.Savcı Michael Allen, duruşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında zanlıdan defalarca 'o' diye söz etti ve cinsiyetinin davayla ilgili hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurguladı.Zanlı kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken El Paso Bölge Mahkemesi Yargıcı Charlotte Ankeny, bir sonraki duruşmayı 6 Aralık olarak tarihlendirdi.Eyalet ve federal mahkeme kayıtlarına göre, zanlının babası Aaron Brink, karma bir dövüş sanatlarıyla uğraşıyor ve pornografi aktörü.'Aman Tanrım, çocuğum eşcinsel miydi?'Öte yandan saldırganın babası Brink, basın mensuplarına yaptığı açıklamada olaydan sonra ilk olarak çocuğunun eşcinsel olup olmadığını merak ettiğini dile getirdi.CBS televizyonuna konuşan Brink, "Birden fazla kişinin karıştığı bir silahlı çatışma oldu ve sonra bunun bir gay bar olduğunu öğrendim; aman Tanrım, o eşcinsel miydi? Değil elbette, içim rahatladı" ifadelerini kullandı.Muhabirin eşcinselliğe karşı tutumunun ne olduğu sorusunu yanıtlayan Brink, "Ah evet, bu konuda kararlıydım. Ben bir Mormon'um, muhafazakar bir Cumhuriyetçiyim ve bizde eşcinsellik yok" dedi.

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abd, colorado, silahlı saldırı, eşcinsel