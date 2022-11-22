https://sputniknews.com.tr/20221122/gay-barda-5-kisiyi-olduren-saldirgana-cinayet-ve-nefret-suclamasi-1063700383.html
Gay barda 5 kişiyi öldüren saldırgana cinayet ve nefret suçlaması
Gay barda 5 kişiyi öldüren saldırgana cinayet ve nefret suçlaması
ABD'nin Kolorado eyaletinde bulunan gay bara silahlı saldırı düzenleyerek 5 kişinin ölümüne neden olan saldırgan hakkındaki suçlamalar belli oldu. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T01:42+0300
2022-11-22T01:42+0300
2022-11-22T01:47+0300
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Çevrimiçi yayımlanan mahkeme kayıtlarına göre, gay bara saldıran 22 yaşındaki zanlı Anderson Lee Aldrich, Kolorado nefret suçu yasası gereği 5 cinayet ve yaralamalara neden olan ön yargı saikli eylemle suçlandı.Savcıların talebi üzerine, soruşturmayı tehlikeye atabileceği gerekçesiyle Aldrich'in suçlanmasıyla ilgili detayları ortaya koyan mahkeme belgelerinin açıklanamaması için mühürlendiği kaydedildi.Saldırı gecesi yaralı olarak ele geçirilen Aldrich’in hastanede tedavisine devam edildiği belirtildi.Kolorado eyaletinin Kolorado Springs şehrinde 19 Kasım gecesi gay bara sabaha karşı düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 18 kişi yaralanmıştı.AR-15 tipi yarı otomatik silah kullanan saldırgan yaralı olarak ele geçirilirken, saldırının nedeninin henüz belirlenmediği ve soruşturmayı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile yerel polisin ortaklaşa yürüttüğü aktarılmıştı.Florida’nın Orlando kentinde 2016’da benzeri bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda da 49 kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20211015/daniel-craig-neden-gay-barlari-tercih-ettigini-anlatti-1049820293.html
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abd, gay, bar, kolorado, saldırı, nefret, nefret suçu
abd, gay, bar, kolorado, saldırı, nefret, nefret suçu
Gay barda 5 kişiyi öldüren saldırgana cinayet ve nefret suçlaması
01:42 22.11.2022 (güncellendi: 01:47 22.11.2022) Abone ol
ABD'nin Kolorado eyaletinde bulunan gay bara silahlı saldırı düzenleyerek 5 kişinin ölümüne neden olan saldırgan hakkındaki suçlamalar belli oldu.
Çevrimiçi yayımlanan mahkeme kayıtlarına göre, gay bara saldıran 22 yaşındaki zanlı Anderson Lee Aldrich, Kolorado nefret suçu yasası gereği 5 cinayet ve yaralamalara neden olan ön yargı saikli eylemle suçlandı.
Savcıların talebi üzerine, soruşturmayı tehlikeye atabileceği gerekçesiyle Aldrich'in suçlanmasıyla ilgili detayları ortaya koyan mahkeme belgelerinin açıklanamaması için mühürlendiği kaydedildi.
Saldırı gecesi yaralı olarak ele geçirilen Aldrich’in hastanede tedavisine devam edildiği belirtildi.
Kolorado eyaletinin Kolorado Springs şehrinde 19 Kasım gecesi gay bara sabaha karşı düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 18 kişi yaralanmıştı.
AR-15 tipi yarı otomatik silah kullanan saldırgan yaralı olarak ele geçirilirken, saldırının nedeninin henüz belirlenmediği ve soruşturmayı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile yerel polisin ortaklaşa yürüttüğü aktarılmıştı.
Florida’nın Orlando kentinde 2016’da benzeri bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda da 49 kişi hayatını kaybetmişti.