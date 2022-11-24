Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221124/1063784435.html
Brezilya'da havalimanları ve uçaklarda maske zorunluluğu getirildi
Brezilya'da havalimanları ve uçaklarda maske zorunluluğu getirildi
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da artan Kovid-19 vakaları ve yaklaşan yaz döneminde artan turist sayısı nedeniyle virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T09:55+0300
2022-11-24T09:56+0300
multimedya
brezilya
koronavirüs
maske
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063783794_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_a7cc160e0430be32764e24cc6e6cd2c0.jpg
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063783794_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_fe558401eaf2c7c63d45879944d475e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, brezilya, koronavirüs, maske
фото, brezilya, koronavirüs, maske

Brezilya'da havalimanları ve uçaklarda maske zorunluluğu getirildi

09:55 24.11.2022 (güncellendi: 09:56 24.11.2022)
Abone olTelegram
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da artan Kovid-19 vakaları ve yaklaşan yaz döneminde artan turist sayısı nedeniyle virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla havalimanları ve uçaklarda maske kullanma zorunluluğu getirildi.
© AFP 2022 / SERGIO LIMA

Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı'ndan (Anvisa) yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayından bu yana riskli gruplarda tavsiye edilen maske kullanımının, 25 Kasım itibarıyla havalimanı ve uçaklarda zorunlu hale geldiği belirtildi.

Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı&#x27;ndan (Anvisa) yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayından bu yana riskli gruplarda tavsiye edilen maske kullanımının, 25 Kasım itibarıyla havalimanı ve uçaklarda zorunlu hale geldiği belirtildi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2022 / SERGIO LIMA

Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı'ndan (Anvisa) yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayından bu yana riskli gruplarda tavsiye edilen maske kullanımının, 25 Kasım itibarıyla havalimanı ve uçaklarda zorunlu hale geldiği belirtildi.

© AFP 2022 / MAURO PIMENTEL

Kararın konuyla ilgili uzmanların yaptığı toplantının ardından alındığı vurgulanan açıklamada, "Toplantının katılımcıları, epidemiyolojik verilerin özellikle toplu taşıma, havaalanları ve kapalı ortamlarda maske kullanımı gibi farmakolojik olmayan koruma önlemlerinin yeniden uygulanması gerektiğini vurguladı" ifadesine yer verildi.

Kararın konuyla ilgili uzmanların yaptığı toplantının ardından alındığı vurgulanan açıklamada, &quot;Toplantının katılımcıları, epidemiyolojik verilerin özellikle toplu taşıma, havaalanları ve kapalı ortamlarda maske kullanımı gibi farmakolojik olmayan koruma önlemlerinin yeniden uygulanması gerektiğini vurguladı&quot; ifadesine yer verildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022 / MAURO PIMENTEL

Kararın konuyla ilgili uzmanların yaptığı toplantının ardından alındığı vurgulanan açıklamada, "Toplantının katılımcıları, epidemiyolojik verilerin özellikle toplu taşıma, havaalanları ve kapalı ortamlarda maske kullanımı gibi farmakolojik olmayan koruma önlemlerinin yeniden uygulanması gerektiğini vurguladı" ifadesine yer verildi.

© AFP 2022 / CARL DE SOUZA

Kovid-19 verilerinin mevsimlere göre dağılımına da değinilen açıklamada, Brezilya'da son yıllarda, ilkbahar ve yaz dönemini kapsayan kasım-ocak aylarında vakalarda artışların görüldüğü ve bu durumun, okul tatilleri ile yıl sonu partileri gibi sebeplerden havalimanlarında artan turist sayısıyla daha da artabileceği aktarıldı.

Kovid-19 verilerinin mevsimlere göre dağılımına da değinilen açıklamada, Brezilya&#x27;da son yıllarda, ilkbahar ve yaz dönemini kapsayan kasım-ocak aylarında vakalarda artışların görüldüğü ve bu durumun, okul tatilleri ile yıl sonu partileri gibi sebeplerden havalimanlarında artan turist sayısıyla daha da artabileceği aktarıldı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2022 / CARL DE SOUZA

Kovid-19 verilerinin mevsimlere göre dağılımına da değinilen açıklamada, Brezilya'da son yıllarda, ilkbahar ve yaz dönemini kapsayan kasım-ocak aylarında vakalarda artışların görüldüğü ve bu durumun, okul tatilleri ile yıl sonu partileri gibi sebeplerden havalimanlarında artan turist sayısıyla daha da artabileceği aktarıldı.

© AFP 2022 / NELSON ALMEIDA

Öte yandan, Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma vakfı Oswaldo Cruz (Fiocruz), aralarında Rio de Janeiro ve Sao Paulo gibi eyaletlerin bulunduğu 15 eyalette Kovid-19 vakalarının arttığını açıkladı.

Öte yandan, Latin Amerika&#x27;nın en büyük tıbbi araştırma vakfı Oswaldo Cruz (Fiocruz), aralarında Rio de Janeiro ve Sao Paulo gibi eyaletlerin bulunduğu 15 eyalette Kovid-19 vakalarının arttığını açıkladı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2022 / NELSON ALMEIDA

Öte yandan, Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma vakfı Oswaldo Cruz (Fiocruz), aralarında Rio de Janeiro ve Sao Paulo gibi eyaletlerin bulunduğu 15 eyalette Kovid-19 vakalarının arttığını açıkladı.

© AFP 2022 / MAURO PIMENTEL

Son 6 haftada analiz edilen verilere göre, başkent Brasilia, Rio de Janeiro ve Sao Paulo şehirleri artış görülen büyük şehirler arasında yer alıyor. Nüfusu 212 milyonu aşan Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da, Kovid-19 yaklaşık 35 milyon kişide görüldü ve virüs nedeniyle 689 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Son 6 haftada analiz edilen verilere göre, başkent Brasilia, Rio de Janeiro ve Sao Paulo şehirleri artış görülen büyük şehirler arasında yer alıyor. Nüfusu 212 milyonu aşan Güney Amerika&#x27;nın en büyük ülkesi Brezilya&#x27;da, Kovid-19 yaklaşık 35 milyon kişide görüldü ve virüs nedeniyle 689 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2022 / MAURO PIMENTEL

Son 6 haftada analiz edilen verilere göre, başkent Brasilia, Rio de Janeiro ve Sao Paulo şehirleri artış görülen büyük şehirler arasında yer alıyor. Nüfusu 212 milyonu aşan Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da, Kovid-19 yaklaşık 35 milyon kişide görüldü ve virüs nedeniyle 689 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала