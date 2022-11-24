Brezilya'da havalimanları ve uçaklarda maske zorunluluğu getirildi

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Kovid-19 verilerinin mevsimlere göre dağılımına da değinilen açıklamada, Brezilya'da son yıllarda, ilkbahar ve yaz dönemini kapsayan kasım-ocak aylarında vakalarda artışların görüldüğü ve bu durumun, okul tatilleri ile yıl sonu partileri gibi sebeplerden havalimanlarında artan turist sayısıyla daha da artabileceği aktarıldı.