https://sputniknews.com.tr/20221123/ronaldo-gecen-sezonki-davranisindan-oturu-2-mac-ceza-aldi-1063773639.html
Ronaldo geçen sezonki davranışından ötürü 2 maç ceza aldı
Ronaldo geçen sezonki davranışından ötürü 2 maç ceza aldı
Cristiano Ronaldo, geçen sezon İngiltere Premier Lig'in 32. haftasındaki karşılaşma sonunda fotoğrafını çekmek isteyen bir taraftarın telefonunu kırdığı için 2... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T23:01+0300
2022-11-23T23:01+0300
2022-11-23T23:01+0300
spor
ronaldo
cristiano ronaldo
ceza
premier lig
ingiltere premier ligi
manchester united
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İngiltere Futbol Federasyonu'ndan (FA) yapılan açıklamada cezaya gerekçe olarak, Cristiano Ronaldo'nun 9 Nisan 2022 tarihinde oynanan Everton-Manchester United müsabakasının ardından yaptığı uygunsuz davranış gösterildi. Portekizli futbolcuya ayrıca 50 bin sterlin de para cezası verildi.Manchester United ile yollarını ayıran 37 yaşındaki golcü oyuncu, cezasını, gideceği kulübün ulusal ligindeki karşılaşmalarda çekecek.Ronaldo, Everton'a 1-0 yenildikleri mücadele sonrası tünelden geçerken fotoğrafını çekmek isteyen genç bir taraftarın telefonunu kırmış, olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından da özür dilemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221122/manchester-united-cristiano-ronaldonun-sozlesmesinin-feshedildigini-acikladi-1063728575.html
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ronaldo, cristiano ronaldo, ceza, premier lig, ingiltere premier ligi, manchester united
ronaldo, cristiano ronaldo, ceza, premier lig, ingiltere premier ligi, manchester united
Ronaldo geçen sezonki davranışından ötürü 2 maç ceza aldı
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Cristiano Ronaldo, geçen sezon İngiltere Premier Lig'in 32. haftasındaki karşılaşma sonunda fotoğrafını çekmek isteyen bir taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç ceza aldı.
İngiltere Futbol Federasyonu'ndan (FA) yapılan açıklamada cezaya gerekçe olarak, Cristiano Ronaldo'nun 9 Nisan 2022 tarihinde oynanan Everton-Manchester United müsabakasının ardından yaptığı uygunsuz davranış gösterildi. Portekizli futbolcuya ayrıca 50 bin sterlin de para cezası verildi.
Manchester United ile yollarını ayıran 37 yaşındaki golcü oyuncu, cezasını, gideceği kulübün ulusal ligindeki karşılaşmalarda çekecek.
Ronaldo, Everton'a 1-0 yenildikleri mücadele sonrası tünelden geçerken fotoğrafını çekmek isteyen genç bir taraftarın telefonunu kırmış, olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından da özür dilemişti.