https://sputniknews.com.tr/20221123/ronaldo-gecen-sezonki-davranisindan-oturu-2-mac-ceza-aldi-1063773639.html

Ronaldo geçen sezonki davranışından ötürü 2 maç ceza aldı

Ronaldo geçen sezonki davranışından ötürü 2 maç ceza aldı

Cristiano Ronaldo, geçen sezon İngiltere Premier Lig'in 32. haftasındaki karşılaşma sonunda fotoğrafını çekmek isteyen bir taraftarın telefonunu kırdığı için 2... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T23:01+0300

2022-11-23T23:01+0300

2022-11-23T23:01+0300

spor

ronaldo

cristiano ronaldo

ceza

premier lig

ingiltere premier ligi

manchester united

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/1055445318_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_524f7636cc940db9cb6e0dab47cbf0aa.jpg

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan (FA) yapılan açıklamada cezaya gerekçe olarak, Cristiano Ronaldo'nun 9 Nisan 2022 tarihinde oynanan Everton-Manchester United müsabakasının ardından yaptığı uygunsuz davranış gösterildi. Portekizli futbolcuya ayrıca 50 bin sterlin de para cezası verildi.Manchester United ile yollarını ayıran 37 yaşındaki golcü oyuncu, cezasını, gideceği kulübün ulusal ligindeki karşılaşmalarda çekecek.Ronaldo, Everton'a 1-0 yenildikleri mücadele sonrası tünelden geçerken fotoğrafını çekmek isteyen genç bir taraftarın telefonunu kırmış, olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından da özür dilemişti.

https://sputniknews.com.tr/20221122/manchester-united-cristiano-ronaldonun-sozlesmesinin-feshedildigini-acikladi-1063728575.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ronaldo, cristiano ronaldo, ceza, premier lig, ingiltere premier ligi, manchester united