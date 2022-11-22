https://sputniknews.com.tr/20221122/manchester-united-cristiano-ronaldonun-sozlesmesinin-feshedildigini-acikladi-1063728575.html

Manchester United ile Ronaldo'nun yolları ayrıldı

Manchester United ile Ronaldo'nun yolları ayrıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

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spor

cristiano ronaldo

manchester united

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Manchester United ile Ronaldo'nun yolları, 37 yaşındaki golcü oyuncunun, İngiliz televizyon kanalı TalkTV'de yayınlanan "Piers Morgan Sansürsüz" programındaki ses getiren röportajından bir hafta sonra ayrıldı.Kulüpten yapılan açıklamada, Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiği belirtildi. Manchester United formasıyla 346 maçta 145 gol atan Ronaldo'ya, takıma katkısından dolayı teşekkür edildi.Manchester United'daki ilk döneminde (2003-2009) bir UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 de Premier Lig kupası kazanan Ronaldo, teknik direktör Erik ten Hag yönetimindeki takımda ilk 11'e girmekte zorlanıyordu.Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'a (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 defa layık görülen Ronaldo, Piers Morgan Sansürsüz programında, Erik ten Hag'ın da aralarında bulunduğu birkaç kişinin kendisini kulüpten göndermeye çalıştığını ve ihanete uğramış hissettiğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20221122/cristiano-ronaldo-instagramda-500-milyon-takipciye-ulasan-ilk-kisi-oldu-1063701711.html

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cristiano ronaldo, manchester united