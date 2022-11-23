https://sputniknews.com.tr/20221123/polonyadan-almanyaya-ukraynaya-patriot-konuslandirma-teklifi-1063775402.html
Polonya’dan Almanya’ya ‘Ukrayna’ya Patriot konuşlandırma’ teklifi
Polonya’dan Almanya’ya ‘Ukrayna’ya Patriot konuşlandırma’ teklifi
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Almanya’ya Patriot hava savunma sistemlerini Polonya yerine Ukrayna’ya yerleştirmeyi teklif etti. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T23:58+0300
2022-11-23T23:58+0300
2022-11-23T23:58+0300
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Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya’nın yeni füze saldırısının ardından Almanya’ya, bize önerdikleri Patriot bataryalarının Ukrayna’ya iletilmesini ve bu ülkenin batı sınırına yakın bir yerde konuşlandırılması teklifinde bulundum. Bu sizleri yeni can kayıplarına ve ‘blackout’a karşı koruyacak ve doğu sınırımızdaki güvenliği artıracak” diye yazdı.İktidardaki Hukuk ve Adalet (PiS) partisinin lideri Jarosław Kaczynski de Almanya’nın, Polonya’ya teklif ettiği Patriot sistemlerini Ukrayna’ya yerleştirmesi gerektiğini dile getirdi.Daha önce Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Polonya hava sahasının korunmasına yardım için Patriot hava savunma sistemi göndermeyi teklif ettiklerini açıklamıştı.Lambrecht, Polonya hava sahasında devriye görevlerinde kullanılmak üzere Eurofighter savaş uçakları gönderilmesini de teklif ettiklerini söylemişti.
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polonya, avrupa, almanya, ukrayna, rusya
Polonya’dan Almanya’ya ‘Ukrayna’ya Patriot konuşlandırma’ teklifi
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Almanya’ya Patriot hava savunma sistemlerini Polonya yerine Ukrayna’ya yerleştirmeyi teklif etti.
Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya’nın yeni füze saldırısının ardından Almanya’ya, bize önerdikleri Patriot bataryalarının Ukrayna’ya iletilmesini ve bu ülkenin batı sınırına yakın bir yerde konuşlandırılması teklifinde bulundum. Bu sizleri yeni can kayıplarına ve ‘blackout’a karşı koruyacak ve doğu sınırımızdaki güvenliği artıracak” diye yazdı.
İktidardaki Hukuk ve Adalet (PiS) partisinin lideri Jarosław Kaczynski de Almanya’nın, Polonya’ya teklif ettiği Patriot sistemlerini Ukrayna’ya yerleştirmesi gerektiğini dile getirdi.
Daha önce Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Polonya hava sahasının korunmasına yardım için Patriot hava savunma sistemi göndermeyi teklif ettiklerini açıklamıştı.
Lambrecht, Polonya hava sahasında devriye görevlerinde kullanılmak üzere Eurofighter savaş uçakları gönderilmesini de teklif ettiklerini söylemişti.