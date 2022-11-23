https://sputniknews.com.tr/20221123/msb-teror-hedeflerinin-vuruldugu-anlarin-goruntulerini-paylasti-1063755586.html

MSB, terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı

MSB, terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütlerinin bulunduğu bölgelerin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam edildiğini bildirdi. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T15:28+0300

2022-11-23T15:28+0300

2022-11-23T15:28+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

recep tayyip erdoğan

tsk

terör

roketatar

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz. Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakarca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.MSB, terör hedeflerinin çok namlulu roketatarla vurulduğu anların görüntülerini de paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20221123/erdogan-hasar-var-ama-vahim-bir-durumla-karsilasmadik-1063745355.html

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milli savunma bakanlığı (msb), recep tayyip erdoğan, tsk, terör, roketatar