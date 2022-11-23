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MSB, terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı
MSB, terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütlerinin bulunduğu bölgelerin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam edildiğini bildirdi. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T15:28+0300
2022-11-23T15:28+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
recep tayyip erdoğan
tsk
terör
roketatar
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz. Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakarca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.MSB, terör hedeflerinin çok namlulu roketatarla vurulduğu anların görüntülerini de paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20221123/erdogan-hasar-var-ama-vahim-bir-durumla-karsilasmadik-1063745355.html
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milli savunma bakanlığı (msb), recep tayyip erdoğan, tsk, terör, roketatar
milli savunma bakanlığı (msb), recep tayyip erdoğan, tsk, terör, roketatar

MSB, terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı

15:28 23.11.2022
© AAMSB, terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı
MSB, terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütlerinin bulunduğu bölgelerin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz. Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakarca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
MSB, terör hedeflerinin çok namlulu roketatarla vurulduğu anların görüntülerini de paylaştı.
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