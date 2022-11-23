https://sputniknews.com.tr/20221123/erdogan-hasar-var-ama-vahim-bir-durumla-karsilasmadik-1063745355.html

Erdoğan: Hasar var ama vahim bir durumla karşılaşmadık

Erdoğan: Hasar var ama vahim bir durumla karşılaşmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasar var ama vahim bir durumla karşılaşmadık" dedi. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T12:16+0300

2022-11-23T12:16+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

tbmm

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

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2022

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recep tayyip erdoğan, ak parti, tbmm