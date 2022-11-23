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https://sputniknews.com.tr/20221123/erdogan-hasar-var-ama-vahim-bir-durumla-karsilasmadik-1063745355.html
Erdoğan: Hasar var ama vahim bir durumla karşılaşmadık
Erdoğan: Hasar var ama vahim bir durumla karşılaşmadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasar var ama vahim bir durumla karşılaşmadık" dedi. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T12:16+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, tbmm
recep tayyip erdoğan, ak parti, tbmm

Erdoğan: Hasar var ama vahim bir durumla karşılaşmadık

12:16 23.11.2022 (güncellendi: 12:21 23.11.2022)
© AA / Muhammed Selim Korkutata Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasar var ama vahim bir durumla karşılaşmadık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Hasar var ama vahim bir durumla karşılaşmadık.
Ülkemize gerçekten iftihar verici bir eseri Yusufeli Barajı'nı kazandırdık.
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