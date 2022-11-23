https://sputniknews.com.tr/20221123/erdogan-hasar-var-ama-vahim-bir-durumla-karsilasmadik-1063745355.html
Erdoğan: Hasar var ama vahim bir durumla karşılaşmadık
Erdoğan: Hasar var ama vahim bir durumla karşılaşmadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasar var ama vahim bir durumla karşılaşmadık" dedi. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T12:16+0300
2022-11-23T12:16+0300
2022-11-23T12:21+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
tbmm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1044213043_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8531798f34d23686cd39d5b7fc40d5e6.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1044213043_84:0:1151:800_1920x0_80_0_0_5645df08dc3dde51f6deae38027175c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, ak parti, tbmm
recep tayyip erdoğan, ak parti, tbmm
Erdoğan: Hasar var ama vahim bir durumla karşılaşmadık
12:16 23.11.2022 (güncellendi: 12:21 23.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasar var ama vahim bir durumla karşılaşmadık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Hasar var ama vahim bir durumla karşılaşmadık.
Ülkemize gerçekten iftihar verici bir eseri Yusufeli Barajı'nı kazandırdık.