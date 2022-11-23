Bakan Akar: Teröristler nerede ise bizim hedefimiz orası

© AA Hulusi Akar © AA

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Mili Savunma Bakanı Akar AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin 'Kara harekatı da olacak mı?' sorusunu yanıtladı. Bakan Akar "Teröristler nerede ise bizim hedefimiz orası" dedi.