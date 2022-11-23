https://sputniknews.com.tr/20221123/bakan-akar-teroristler-nerede-ise-bizim-hedefimiz-orasi-1063745258.html
Bakan Akar: Teröristler nerede ise bizim hedefimiz orası
Bakan Akar: Teröristler nerede ise bizim hedefimiz orası
Mili Savunma Bakanı Akar AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin 'Kara harekatı da olacak mı?' sorusunu yanıtladı. Bakan Akar "Teröristler nerede ise... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T12:13+0300
2022-11-23T12:13+0300
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb)
hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb)
Bakan Akar: Teröristler nerede ise bizim hedefimiz orası
12:13 23.11.2022 (güncellendi: 12:15 23.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Mili Savunma Bakanı Akar AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin 'Kara harekatı da olacak mı?' sorusunu yanıtladı. Bakan Akar "Teröristler nerede ise bizim hedefimiz orası" dedi.