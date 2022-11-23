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Bakan Akar: Teröristler nerede ise bizim hedefimiz orası
Bakan Akar: Teröristler nerede ise bizim hedefimiz orası
Mili Savunma Bakanı Akar AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin 'Kara harekatı da olacak mı?' sorusunu yanıtladı. Bakan Akar "Teröristler nerede ise... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb)
hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb)

Bakan Akar: Teröristler nerede ise bizim hedefimiz orası

12:13 23.11.2022 (güncellendi: 12:15 23.11.2022)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AA
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Mili Savunma Bakanı Akar AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin 'Kara harekatı da olacak mı?' sorusunu yanıtladı. Bakan Akar "Teröristler nerede ise bizim hedefimiz orası" dedi.
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