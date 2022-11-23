https://sputniknews.com.tr/20221123/akardan-pence-kilic-harekati-aciklamasi-71-hedef-vuruldu-254-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1063742905.html
Akar'dan Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması: 71 hedef vuruldu, 254 terörist etkisiz hale getirildi
Akar'dan Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması: 71 hedef vuruldu, 254 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin "Şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T10:50+0300
2022-11-23T10:50+0300
2022-11-23T10:50+0300
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb)
hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb)
Akar'dan Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması: 71 hedef vuruldu, 254 terörist etkisiz hale getirildi
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Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin "Şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.