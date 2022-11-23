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SON DAKİKA | Akar'dan Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması: 71 hedef vuruldu, 254 terörist etkisiz hale getirildi
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Akar'dan Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması: 71 hedef vuruldu, 254 terörist etkisiz hale getirildi
Akar'dan Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması: 71 hedef vuruldu, 254 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin "Şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T10:50+0300
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb)
hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb)

Akar'dan Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması: 71 hedef vuruldu, 254 terörist etkisiz hale getirildi

10:50 23.11.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin "Şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.
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