Akar'dan Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması: 71 hedef vuruldu, 254 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin "Şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.