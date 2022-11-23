https://sputniknews.com.tr/20221123/gida-ve-temizlik-urunlerindeki-fahis-fiyata-karsi-kr-siniri-onerisi-1063751933.html

Gıda ve temizlik ürünlerindeki fahiş fiyata karşı 'kâr sınırı' önerisi

Gıda ve temizlik ürünlerindeki fahiş fiyata karşı 'kâr sınırı' önerisi

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Çakar, gıda ve temizlik ürünlerindeki fahiş fiyata karşı çözümün, para, hapis cezası ya da kapatma cezası ile... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T13:51+0300

2022-11-23T13:51+0300

2022-11-23T13:51+0300

ekonomi

fahiş fiyat

kar

öneri

stokçuluk

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Temel gıda ve temizlik ürünlerinde fahiş fiyat uyguladığı ve stokçuluk yaptığı belirlenen zincir marketler ile işletmelere uygulanan para cezaları çözüm getirmeyince, farklı tedbirler gündeme gelmeye başladı.Ticaret Bakanlığı'nca, temel gıda ve temizlik ürünlerinde fahiş fiyat uyguladığı ve stokçuluk yaptığı belirlenen zincir marketler ve işletmelere bu yılın ilk 10 ayında toplam 9 milyon 403 bin TL para cezası verildi. Pandemiden bu yana ise fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 56 milyon 602 bin 168 TL idari para cezası uygulandı.Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucu uygulanan cezalara rağmen fiyatlarda düşüş olmayınca, farklı tedbirler konuşulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü yaptığı açıklamada kontrollerin çok daha farklı uygulamalarla devam edeceğini, kabine toplantısında buna ilişkin atılacak adımların masaya yatırılacağını söyledi. Erdoğan, "Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım" ifadelerini kullandı.Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, fahiş fiyat artışı yapan market ve işletmelerin ceza olarak kapatılmasının çözüm olmayacağını söyledi:'Aracılar ortadan kaldırılmalı'Çakar, kalıcı çözüm için ise piyasanın tekelleşmesinin önlenmesi gerektiğini belirterek, "Aracı sistemin ortadan kaldırılması gerekir. Doğrudan doğruya küçük çiftçilerden aracı olmadan tüketiciye gelebileceği bir düzen kurulmalı. Bunun için de devletin devreye girmesi gerekir. Büyük firmalar var, bunlar piyasayı yönlendiriyor, tekel piyasanın ortadan kaldırılması gerekiyor. Aracı sistemi ortadan kaldıracak, dağıtımı düzenleyecek bir organizasyon gerekli. Tarımsal KİT'lerin yeniden kamusallaştırılması gerekiyor, yeni tarımsal, gıda KİT'leri kurulması gerekiyor. Bu kitler aracılığı ile bu ürünlerin dağıtımını doğrudan tüketiciye bu kitler yapsın. Eskiden bu yapılıyordu, şimdi çok daha iyi yapılabilir. Devlet müdahalesi ile, KİT'lerin kurulması ile dağıtımını bizzat devlet yaparsa; aracı, toptancı, tekeller ortadan kalkarsa, gıda, sebze fiyatları 5'te 1'e iner, 25 liralık ürün 5 liraya iner" diye konuştu.'Kapatılmaları çözüm değil'Çakar, fahiş fiyat uygulayan işletmelerin kapatılmasının çözüm olmadığını vurguladı:

https://sputniknews.com.tr/20221118/zincir-marketlere-fahis-fiyat-ve-stokculuk-yaptirimi-21-isletmeye-94-milyon-lira-ceza-1063588759.html

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fahiş fiyat, kar, öneri, stokçuluk