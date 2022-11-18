https://sputniknews.com.tr/20221118/zincir-marketlere-fahis-fiyat-ve-stokculuk-yaptirimi-21-isletmeye-94-milyon-lira-ceza-1063588759.html

Zincir marketlere fahiş fiyat ve stokçuluk yaptırımı: 21 işletmeye 9.4 milyon lira ceza

Zincir marketlere fahiş fiyat ve stokçuluk yaptırımı: 21 işletmeye 9.4 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen ve aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye toplam 9 milyon 403 bin... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T09:58+0300

2022-11-18T09:58+0300

2022-11-18T09:58+0300

ekonomi

türkiye

ticaret bakanlığı

fahiş fiyat

stokçuluk

idari para cezası

zincir

market

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Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun yedinci toplantısı gerçekleştirildi. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 9 milyon 403 bin 237 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Böylelikle, şimdiye dek kesilen ceza toplamda 56 milyon 602 bin 168 liraya yükseldi.Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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türkiye, ticaret bakanlığı, fahiş fiyat, stokçuluk, idari para cezası, zincir, market