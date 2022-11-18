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https://sputniknews.com.tr/20221118/zincir-marketlere-fahis-fiyat-ve-stokculuk-yaptirimi-21-isletmeye-94-milyon-lira-ceza-1063588759.html
Zincir marketlere fahiş fiyat ve stokçuluk yaptırımı: 21 işletmeye 9.4 milyon lira ceza
Zincir marketlere fahiş fiyat ve stokçuluk yaptırımı: 21 işletmeye 9.4 milyon lira ceza
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen ve aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye toplam 9 milyon 403 bin... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T09:58+0300
2022-11-18T09:58+0300
ekonomi
türkiye
ticaret bakanlığı
fahiş fiyat
stokçuluk
idari para cezası
zincir
market
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Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun yedinci toplantısı gerçekleştirildi. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 9 milyon 403 bin 237 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Böylelikle, şimdiye dek kesilen ceza toplamda 56 milyon 602 bin 168 liraya yükseldi.Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
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türkiye, ticaret bakanlığı, fahiş fiyat, stokçuluk, idari para cezası, zincir, market
türkiye, ticaret bakanlığı, fahiş fiyat, stokçuluk, idari para cezası, zincir, market

Zincir marketlere fahiş fiyat ve stokçuluk yaptırımı: 21 işletmeye 9.4 milyon lira ceza

09:58 18.11.2022
© İHAMarket, alışveriş, enflasyon
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© İHA
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Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen ve aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye toplam 9 milyon 403 bin 237 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun yedinci toplantısı gerçekleştirildi. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 9 milyon 403 bin 237 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Böylelikle, şimdiye dek kesilen ceza toplamda 56 milyon 602 bin 168 liraya yükseldi.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 2022 yılının 7’nci toplantısında, tüketicilerimizin temel ihtiyaçları arasında yer alan yumurta, süt, makarna, yoğurt gibi gıda ürünleri ile deterjan, sabun gibi temizlik maddeleri ve benzeri ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren zincir marketler ile diğer işletmelere yönelik olarak Bakanlığımız tarafından yapılan denetim sonuçları görüşülmüştür.
Bu kapsamda; fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye toplam 9.403.237,50.- Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Kamunun yanı sıra tüketici ve özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, tedarik zincirinde serbest piyasa koşullarının sağlıklı ve düzenli işlemesine katkı sağlamayı ve tüketicilerimizi korumayı amaçlamaktadır.
Bu doğrultuda, pandeminin başlangıcından itibaren süt ürünlerinden tahıl ürünlerine, bebek bezi ve mamasından temizlik ürünlerine, sebze ve meyveden ekmeğe, yangın ekipmanlarından KDV indirimlerinin uygulanıp uygulanmadığına, elektronik pazar yerlerinden araç stokçuluğuna varıncaya kadar binlerce işletme ve ürün denetlenmiştir.
Bugüne kadar yapılan denetimlerde, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 56.602.168,50.- TL idari para cezası uygulanmıştır.
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk denetimlerine ara vermeden devam edilmektedir.
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