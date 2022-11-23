https://sputniknews.com.tr/20221123/duzcedeki-deprem-sirasinda-isik-patlamasi-goruldu-1063762933.html

Düzce'deki deprem sırasında ışık patlaması görüldü

Düzce'deki deprem sırasında ışık patlaması görüldü

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin güvenlik kamera görüntüsünde, deprem sırasında bir ışık patlaması olduğu görüldü. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T18:34+0300

2022-11-23T18:34+0300

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türkiye

deprem

düzce

gölyaka

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Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem sırasında Düzce 2. Organize Sanayi Sitesi'nde bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, sarsıntı başladıktan saniyeler sonra bir anda bir ışık hüzmesi beliriyor. Kentteki bazı iş yerlerinde, evlerde ve araçlarda hasar oluşturan depreme ilişkin başka güvenlik kamerası görüntüleri de bulunuyor. Diğer görüntülerde ise iki katlı binanın deprem anında beşik gibi sallandığı, mutfak dolaplarının açıldığı ve eşyaların yere düştüğü, bir iş yerinin bekleme salonunda kapıların, koltukların, sehpanın şiddetli şekilde sallandığı ve bazılarının devrildiği, giyim mağazasında askıda duran kıyafetlerin de sarsıntının etkisiyle sallandığı görülüyor. Depremden saniyeler önce siren sesi çaldı Depremin etkisini derinden hisseden Sakarya'da da, Erenler ilçesindeki bir cep telefonu mağazasında kaydedilen bir diğer görüntüde, depremden saniyeler önce siren sesi çaldığı, ardından raflarda bulunan aksesuarların sallandığı anlar yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221123/duzce-depreminin-yer-altindaki-sesi-kaydedildi-1063746962.html

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