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https://sputniknews.com.tr/20221123/duzce-depreminin-yer-altindaki-sesi-kaydedildi-1063746962.html
Düzce depreminin yer altındaki sesi kaydedildi
Düzce depreminin yer altındaki sesi kaydedildi
Düzce’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğünde görevli Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
düzce
deprem
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Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde meydana gelen Düzce'deki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntılar da meydana geldi.Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde bir çok ilde hissedilen deprem Sinop İl Özel İdaresinde görevli Dr. Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından yer altındaki ürkütücü sesi kaydedildi.Enerjinin kısa sürede boşaldığını söyleyen Livaoğlu, “Düzce’de dün gece meydana gelen 6 moment büyüklüğündeki depremin spektral analizini gerçekleştirdik. Burada yaklaşık 113 km uzaklıkta bulunan İznik istasyonunu kullandık. Burada ilgi çekici olan depremin kısa sürede enerji boşalttığı bu da pik ivmeleri üretmediğini için hasarın daha az olmasını sağlıyor” dedi.
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düzce, deprem
düzce, deprem

Düzce depreminin yer altındaki sesi kaydedildi

12:54 23.11.2022 (güncellendi: 12:56 23.11.2022)
© AAdeprem izleme
deprem izleme - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AA
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Düzce’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğünde görevli Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.
Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde meydana gelen Düzce'deki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntılar da meydana geldi.
Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde bir çok ilde hissedilen deprem Sinop İl Özel İdaresinde görevli Dr. Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından yer altındaki ürkütücü sesi kaydedildi.
Enerjinin kısa sürede boşaldığını söyleyen Livaoğlu, “Düzce’de dün gece meydana gelen 6 moment büyüklüğündeki depremin spektral analizini gerçekleştirdik. Burada yaklaşık 113 km uzaklıkta bulunan İznik istasyonunu kullandık. Burada ilgi çekici olan depremin kısa sürede enerji boşalttığı bu da pik ivmeleri üretmediğini için hasarın daha az olmasını sağlıyor” dedi.
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