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https://sputniknews.com.tr/20221123/duzcede-egitim-ogretime-verilen-ara-25-kasima-uzatildi-1063775115.html
Düzce'de eğitim öğretime verilen ara uzatıldı
Düzce'de eğitim öğretime verilen ara uzatıldı
Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime verilen aranın 25 Kasım Cuma gününe uzatıldığını açıkladı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
düzce
deprem
eğitim
öğretim
ara
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Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tedbir amacıyla il genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım'da eğitim öğretime ara verildiğini, ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağını ifade etti.Kentte, Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bugün eğitim öğretime ara verilmişti.Sosyal medya hesabından tekrar paylaşım yapan Vali Atay, il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime verilen aranın 25 Kasım Cuma gününe uzatıldığını vurgulayarak, "Sevgili öğrenciler okullarımızı cuma günü de tatil yaptık. Pazartesi okullarımızda görüşmek üzere" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221123/istanbul-ve-cevresinde-deprem-1063738284.html
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düzce, deprem, eğitim, öğretim , ara
düzce, deprem, eğitim, öğretim , ara

Düzce'de eğitim öğretime verilen ara uzatıldı

23:41 23.11.2022 (güncellendi: 23:53 23.11.2022)
© AAOkul - çocuk - öğrenci - sınıf
Okul - çocuk - öğrenci - sınıf - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AA
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Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime verilen aranın 25 Kasım Cuma gününe uzatıldığını açıkladı.
Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tedbir amacıyla il genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım'da eğitim öğretime ara verildiğini, ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağını ifade etti.
Kentte, Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bugün eğitim öğretime ara verilmişti.
Sosyal medya hesabından tekrar paylaşım yapan Vali Atay, il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime verilen aranın 25 Kasım Cuma gününe uzatıldığını vurgulayarak, "Sevgili öğrenciler okullarımızı cuma günü de tatil yaptık. Pazartesi okullarımızda görüşmek üzere" açıklamasında bulundu.
Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amaçlı evlerine giremeyen vatandaşlara Türk Kızılay tarafından battaniye dağıtıldı ve sıcak yemek verildi. Deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar sonrası birçok Düzceli park ve bahçelerde sabahladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
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