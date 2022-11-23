https://sputniknews.com.tr/20221123/duzcede-egitim-ogretime-verilen-ara-25-kasima-uzatildi-1063775115.html
Düzce'de eğitim öğretime verilen ara uzatıldı
Düzce'de eğitim öğretime verilen ara uzatıldı
Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime verilen aranın 25 Kasım Cuma gününe uzatıldığını açıkladı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T23:41+0300
2022-11-23T23:41+0300
2022-11-23T23:53+0300
türkiye
düzce
deprem
eğitim
öğretim
ara
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Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tedbir amacıyla il genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım'da eğitim öğretime ara verildiğini, ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağını ifade etti.Kentte, Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bugün eğitim öğretime ara verilmişti.Sosyal medya hesabından tekrar paylaşım yapan Vali Atay, il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime verilen aranın 25 Kasım Cuma gününe uzatıldığını vurgulayarak, "Sevgili öğrenciler okullarımızı cuma günü de tatil yaptık. Pazartesi okullarımızda görüşmek üzere" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221123/istanbul-ve-cevresinde-deprem-1063738284.html
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düzce, deprem, eğitim, öğretim , ara
düzce, deprem, eğitim, öğretim , ara
Düzce'de eğitim öğretime verilen ara uzatıldı
23:41 23.11.2022 (güncellendi: 23:53 23.11.2022) Abone ol
Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime verilen aranın 25 Kasım Cuma gününe uzatıldığını açıkladı.
Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tedbir amacıyla il genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım'da eğitim öğretime ara verildiğini, ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağını ifade etti.
Kentte, Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bugün eğitim öğretime ara verilmişti.
Sosyal medya hesabından tekrar paylaşım yapan Vali Atay, il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime verilen aranın 25 Kasım Cuma gününe uzatıldığını vurgulayarak, "Sevgili öğrenciler okullarımızı cuma günü de tatil yaptık. Pazartesi okullarımızda görüşmek üzere" açıklamasında bulundu.