https://sputniknews.com.tr/20221123/abdli-gazeteci-devlin-ukrayna-diplomatik-cozum-arayisina-girerse-batinin-destegini-kaybeder-1063771457.html

ABD’li gazeteci Devlin: Ukrayna diplomatik çözüm arayışına girerse Batı'nın desteğini kaybeder

ABD’li gazeteci Devlin: Ukrayna diplomatik çözüm arayışına girerse Batı'nın desteğini kaybeder

ABD’li gazeteci Bradley Devlin, Ukrayna’nın ancak çatışmaya kendi başına diplomatik çözüm aramaya başlarsa Batılı ülkelerin desteğini kaybedeceğini belirtti. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

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Devlin, The American Conservative için kaleme aldığı yazıda, Ukrayna’nın ancak çatışmaya kendi başına diplomatik çözüm aramaya başlarsa Batılı ülkelerin desteğini kaybedeceğini ifade etti.Bu sonuca, Ukrayna füzesinin Polonya’ya düşmesinin ardından varan gazeteci, Batı’nın bu olayı örtbas etme çabasının Kiev için 'güçlü sinyal' haline geldiğini kaydetti. Devlin, “(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ve Ukrayna’nın, çatışmaya kendi başlarına diplomatik bir çözüm bulma niyeti dışında, Batı’yı desteklerini yeniden gözden geçirmeye ve bu desteği çekmeye zorlamak için söyleyebilecekleri veya yapabilecekleri hiçbir şey yok” diye yazdı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Polonya’ya düşen füzeler konusunda Ukrayna’yı aklamak için elinden gelen her şey yaptığını belirten ABD’li gazeteci, Polonya dahil müttefik ülkelerin, bu olaydan sonra, Ukrayna’ya 'görünüşte sınırsız olan desteklerini yeniden gözden geçirme belirtisi bile göstermediğini' kaydetti.Devlin, Zelenskiy’in bundan böyle Batı’dan silah ve para istemeye devam etme fırsatına sahip olduğunu vurguladı.

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