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2022 Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar art arda geliyor
2022 Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar art arda geliyor
Katar'ın ev sahipliğinde devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
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2022-11-23T23:10+0300
spor
dünya kupası
2022 dünya kupası
almanya
arjantin
sürpriz
japonya
maç
özet
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Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası, futbolseverleri sürpriz sonuçlarla şaşırtmayı sürdürüyor.Dün kupanın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin'in Suudi Arabistan'a 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olmasının ardından, bugün de benzer bir sonu Almanya yaşadı.Almanya, tıpkı Arjantin gibi ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında Japonya'dan yediği 2 golle sahadan mağlup ayrıldı.Arjantin ve Almanya ilk maçlar sonunda puanla tanışamadı.Son Dünya Kupası'nın finalisti olarak Katar'a gelen Hırvatistan da ilk maçında Fas ile golsüz berabere kaldı.Avrupa'nın güçlü temsilcilerinden Danimarka da Tunus karşısında beraberlikten kurtulamadı.Dünya Kupası'nda yarın kupanın iki önemli favorisi Brezilya ve Portekiz de sahaya çıkacak. Portekiz-Gana, Brezilya-Sırbistan maçları yarın oynanacak.
https://sputniknews.com.tr/20221123/fifa-2022-dunya-kupasinda-bir-surpriz-daha-japonya-almanyayi-2-1le-devirdi-1063761079.html
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dünya kupası, 2022 dünya kupası, almanya, arjantin, sürpriz, japonya, maç, özet
dünya kupası, 2022 dünya kupası, almanya, arjantin, sürpriz, japonya, maç, özet

2022 Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar art arda geliyor

23:10 23.11.2022
© AP Photo / Eugene HoshikoKatar'ın ev sahipliğinde devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor.
Katar'ın ev sahipliğinde devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Katar'ın ev sahipliğinde devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor.
Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası, futbolseverleri sürpriz sonuçlarla şaşırtmayı sürdürüyor.
Dün kupanın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin'in Suudi Arabistan'a 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olmasının ardından, bugün de benzer bir sonu Almanya yaşadı.
Almanya, tıpkı Arjantin gibi ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında Japonya'dan yediği 2 golle sahadan mağlup ayrıldı.
Arjantin ve Almanya ilk maçlar sonunda puanla tanışamadı.
Son Dünya Kupası'nın finalisti olarak Katar'a gelen Hırvatistan da ilk maçında Fas ile golsüz berabere kaldı.
Avrupa'nın güçlü temsilcilerinden Danimarka da Tunus karşısında beraberlikten kurtulamadı.
Dünya Kupası'nda yarın kupanın iki önemli favorisi Brezilya ve Portekiz de sahaya çıkacak. Portekiz-Gana, Brezilya-Sırbistan maçları yarın oynanacak.
FIFA 2022 Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha: Japonya, Almanya'yı 2-1 mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
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FIFA 2022 Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha: Japonya, Almanya'yı 2-1'le devirdi
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