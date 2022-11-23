https://sputniknews.com.tr/20221123/2022-dunya-kupasinda-surpriz-sonuclar-art-arda-geliyor-1063773757.html

2022 Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar art arda geliyor

2022 Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar art arda geliyor

Katar'ın ev sahipliğinde devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

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spor

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2022 dünya kupası

almanya

arjantin

sürpriz

japonya

maç

özet

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Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası, futbolseverleri sürpriz sonuçlarla şaşırtmayı sürdürüyor.Dün kupanın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin'in Suudi Arabistan'a 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olmasının ardından, bugün de benzer bir sonu Almanya yaşadı.Almanya, tıpkı Arjantin gibi ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında Japonya'dan yediği 2 golle sahadan mağlup ayrıldı.Arjantin ve Almanya ilk maçlar sonunda puanla tanışamadı.Son Dünya Kupası'nın finalisti olarak Katar'a gelen Hırvatistan da ilk maçında Fas ile golsüz berabere kaldı.Avrupa'nın güçlü temsilcilerinden Danimarka da Tunus karşısında beraberlikten kurtulamadı.Dünya Kupası'nda yarın kupanın iki önemli favorisi Brezilya ve Portekiz de sahaya çıkacak. Portekiz-Gana, Brezilya-Sırbistan maçları yarın oynanacak.

https://sputniknews.com.tr/20221123/fifa-2022-dunya-kupasinda-bir-surpriz-daha-japonya-almanyayi-2-1le-devirdi-1063761079.html

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arjantin

japonya

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