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FIFA 2022 Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha: Japonya, Almanya'yı 2-1'le devirdi
FIFA 2022 Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha: Japonya, Almanya'yı 2-1'le devirdi
FIFA 2022 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Japonya, turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Japonya 1-0 geriye düştüğü maçı, 8... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T17:59+0300
2022-11-23T18:26+0300
spor
dünya kupası
almanya
japonya
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2022 Dünya Kupası'nda bir sürpriz sonuç daha yaşandı. Suudi Arabistan'ın Arjantin'i devirmesinin ardından Japonya, yenik duruma düştüğü maçta Almanya'yı 2-1 mağlup etti.Khalifa Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısını Panzerler, İlkay Gündoğan'ın 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 önde kapattı.Karşılaşmanın ikinci yarısında çok farklı bir Japonya vardı. Hajime Moriyasu'nun ekibi üst üste yakaladığı pozisyonlarla beraberliği aradı. Japonya'nın aradığı gol 75'te Ritsu Doan ile geldi ve skor 1-1 oldu.Almanya'yı yıkan gol 83. dakikada geldi. Uzun topla savunma arkasına sarkan Takuma Asano, kaleci Manuel Neuer'i mağlup ederek takımını 2-1 öne taşıdı.Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve kupada 4. şampiyonluğu bulunan Almanya, Katar 2022'ye yenilgiyle başladı. Hans-Dieter Flick'in öğrencileri, 27 Kasım Pazar günü İspanya ile karşılaşacak.Tümü art arda olmak üzere 7. kez bu turnuvada mücadele eden Japonya ise aynı gün Kosta Rika ile mücadele edecek.
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dünya kupası, almanya, japonya
dünya kupası, almanya, japonya

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha: Japonya, Almanya'yı 2-1'le devirdi

17:59 23.11.2022 (güncellendi: 18:26 23.11.2022)
© FotoğrafFIFA 2022 Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha: Japonya, Almanya'yı 2-1 mağlup etti
FIFA 2022 Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha: Japonya, Almanya'yı 2-1 mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© Fotoğraf
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FIFA 2022 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Japonya, turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Japonya 1-0 geriye düştüğü maçı, 8 dakikada bulduğu 2 golle kazanmayı başardı.
2022 Dünya Kupası'nda bir sürpriz sonuç daha yaşandı. Suudi Arabistan'ın Arjantin'i devirmesinin ardından Japonya, yenik duruma düştüğü maçta Almanya'yı 2-1 mağlup etti.
Khalifa Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısını Panzerler, İlkay Gündoğan'ın 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında çok farklı bir Japonya vardı. Hajime Moriyasu'nun ekibi üst üste yakaladığı pozisyonlarla beraberliği aradı. Japonya'nın aradığı gol 75'te Ritsu Doan ile geldi ve skor 1-1 oldu.
Almanya'yı yıkan gol 83. dakikada geldi. Uzun topla savunma arkasına sarkan Takuma Asano, kaleci Manuel Neuer'i mağlup ederek takımını 2-1 öne taşıdı.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve kupada 4. şampiyonluğu bulunan Almanya, Katar 2022'ye yenilgiyle başladı. Hans-Dieter Flick'in öğrencileri, 27 Kasım Pazar günü İspanya ile karşılaşacak.

Tümü art arda olmak üzere 7. kez bu turnuvada mücadele eden Japonya ise aynı gün Kosta Rika ile mücadele edecek.
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