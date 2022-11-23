FIFA 2022 Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha: Japonya, Almanya'yı 2-1'le devirdi
17:59 23.11.2022 (güncellendi: 18:26 23.11.2022)
© FotoğrafFIFA 2022 Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha: Japonya, Almanya'yı 2-1 mağlup etti
© Fotoğraf
FIFA 2022 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Japonya, turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Japonya 1-0 geriye düştüğü maçı, 8 dakikada bulduğu 2 golle kazanmayı başardı.
2022 Dünya Kupası'nda bir sürpriz sonuç daha yaşandı. Suudi Arabistan'ın Arjantin'i devirmesinin ardından Japonya, yenik duruma düştüğü maçta Almanya'yı 2-1 mağlup etti.
Khalifa Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısını Panzerler, İlkay Gündoğan'ın 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 önde kapattı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında çok farklı bir Japonya vardı. Hajime Moriyasu'nun ekibi üst üste yakaladığı pozisyonlarla beraberliği aradı. Japonya'nın aradığı gol 75'te Ritsu Doan ile geldi ve skor 1-1 oldu.
Karşılaşmanın ikinci yarısında çok farklı bir Japonya vardı. Hajime Moriyasu'nun ekibi üst üste yakaladığı pozisyonlarla beraberliği aradı. Japonya'nın aradığı gol 75'te Ritsu Doan ile geldi ve skor 1-1 oldu.
Almanya'yı yıkan gol 83. dakikada geldi. Uzun topla savunma arkasına sarkan Takuma Asano, kaleci Manuel Neuer'i mağlup ederek takımını 2-1 öne taşıdı.
Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve kupada 4. şampiyonluğu bulunan Almanya, Katar 2022'ye yenilgiyle başladı. Hans-Dieter Flick'in öğrencileri, 27 Kasım Pazar günü İspanya ile karşılaşacak.
Tümü art arda olmak üzere 7. kez bu turnuvada mücadele eden Japonya ise aynı gün Kosta Rika ile mücadele edecek.
Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve kupada 4. şampiyonluğu bulunan Almanya, Katar 2022'ye yenilgiyle başladı. Hans-Dieter Flick'in öğrencileri, 27 Kasım Pazar günü İspanya ile karşılaşacak.
Tümü art arda olmak üzere 7. kez bu turnuvada mücadele eden Japonya ise aynı gün Kosta Rika ile mücadele edecek.