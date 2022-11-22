https://sputniknews.com.tr/20221122/uaea-uzmanlari-zaporojye-nukleer-santralindeki-hasari-inceledi-1063699287.html

UAEA uzmanları Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki hasarı inceledi

UAEA uzmanları Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki hasarı inceledi

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) uzmanları, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde yaptıkları incelemenin ardından santralde büyük hasar tespit ettiklerini... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T01:04+0300

2022-11-22T01:04+0300

2022-11-22T01:04+0300

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uaea

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

inceleme

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UAEA’dan yapılan açıklamada, nükleer güvenlik tehdidi olmasa da, uzmanların santrale ait arazide büyük hasar tespit ettikleri ifade edildi.Uzmanlar, kondens depolama tanklarında hasar belirledi. Hasarın, radyoaktif olmayan sızıntıya yol açtığı belirtildi. Ayrıca üniteler boyunca geçen karayolunda ve çalışamaz hale gelen demiryolunda füze izlerinin bulunduğu aktarıldı.Raporda, basınçlı hava taşıyan boru hattı ve yapılardan birinin çatısının da hasar aldığı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221121/rosatom-uyardi-zaporojyede-nukleer-felaket-yasanma-riski-var-1063688922.html

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zaporojye, santral, nükleer santral, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), inceleme