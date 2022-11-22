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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221122/uaea-uzmanlari-zaporojye-nukleer-santralindeki-hasari-inceledi-1063699287.html
UAEA uzmanları Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki hasarı inceledi
UAEA uzmanları Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki hasarı inceledi
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) uzmanları, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde yaptıkları incelemenin ardından santralde büyük hasar tespit ettiklerini... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T01:04+0300
2022-11-22T01:04+0300
ukrayna krizi
zaporojye
santral
nükleer santral
uaea
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
inceleme
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UAEA’dan yapılan açıklamada, nükleer güvenlik tehdidi olmasa da, uzmanların santrale ait arazide büyük hasar tespit ettikleri ifade edildi.Uzmanlar, kondens depolama tanklarında hasar belirledi. Hasarın, radyoaktif olmayan sızıntıya yol açtığı belirtildi. Ayrıca üniteler boyunca geçen karayolunda ve çalışamaz hale gelen demiryolunda füze izlerinin bulunduğu aktarıldı.Raporda, basınçlı hava taşıyan boru hattı ve yapılardan birinin çatısının da hasar aldığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221121/rosatom-uyardi-zaporojyede-nukleer-felaket-yasanma-riski-var-1063688922.html
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zaporojye, santral, nükleer santral, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), inceleme
zaporojye, santral, nükleer santral, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), inceleme

UAEA uzmanları Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki hasarı inceledi

01:04 22.11.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinZaporojye NGS
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) uzmanları, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde yaptıkları incelemenin ardından santralde büyük hasar tespit ettiklerini belirtti.
UAEA’dan yapılan açıklamada, nükleer güvenlik tehdidi olmasa da, uzmanların santrale ait arazide büyük hasar tespit ettikleri ifade edildi.
Uzmanlar, kondens depolama tanklarında hasar belirledi. Hasarın, radyoaktif olmayan sızıntıya yol açtığı belirtildi. Ayrıca üniteler boyunca geçen karayolunda ve çalışamaz hale gelen demiryolunda füze izlerinin bulunduğu aktarıldı.
Raporda, basınçlı hava taşıyan boru hattı ve yapılardan birinin çatısının da hasar aldığı bildirildi.
Zaporojye Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
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