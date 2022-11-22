NASA: 2030'a geldiğimizde insanlar çoktan Ay'da yaşamaya başlamış olabilir
14:02 22.11.2022 (güncellendi: 14:08 22.11.2022)
© AFP 2022 / NASA46 yıl önce Ay’da böyle yürüdüler
© AFP 2022 / NASA
İnsanlığı yeniden Ay'a götürecek Artemis 1 programı kapsamında Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2030 yılına dek Ay'da yaşayan ve orada çalışan insanlar olacağını duyurdu.
Geçtiğimiz çarşamba günü Kennedy Uzay Merkezi'nden 98 metrelik Artemis 1 roketini fırlatan NASA'ya göre insanların Ay'da yaşayacağı gelecek pek de uzak değil.
İnsansız uzay görevi kapsamında fırlatılan roket, insan vücudunun Ay'a yapılacak 25 günlük yolculuktan nasıl etkileneceğini tespit edebilmek amacıyla üç insan maketi taşıyor.
Fırlatmayı 'insanlı uzay uçuşu için tarihi bir gün' olarak nitelendiren Orion ay uzay aracı programının başkanı Howard Hu, BBC Sunday'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
"Bu, sadece ABD için değil, tüm dünya için uzun vadeli derin uzay araştırmalarına attığımız ilk adım. Bence bugün yalnızca NASA için değil, aynı zamanda insanlı uzay uçuşlarını ve derin uzay keşiflerini seven herkes için de tarihi bir gün. Ay'a geri dönüyoruz. Sürdürülebilir bir program için çalışıyoruz ve bu araç insanlığı tekrar Ay'a götürecek insanları taşıyacak."
İnsanların yaşam alanları ve gezici araçlarla 2030'a dek Ay'da 'belirli sürelerde' yaşayabiliyor olacağını söyleyen Hu, şöyle devam etti:
"İçinde olduğumuz on yılda, Ay yüzeyinde ne kadar kalacağımıza bağlı olarak uzun süreli yaşayan insanları mutlaka göreceğiz. Orada yaşam alanları ve yüzeyde gezici araçlarımız olacak. İnsanları Ay yüzeyine göndereceğiz, orada yaşayacak ve bilimsel çalışmalar yapacaklar."
Program manager for Orion at NASA, Howard Hu, tells #BBCLauraK they believe humans will be living on the Moon by the end of the decadehttps://t.co/Z1BCKTGMHl pic.twitter.com/hSuELrAnrK— BBC News (UK) (@BBCNews) November 20, 2022
NASA'nın son görevinin başarılı olması durumunda Artemis 2 ve 3 uçuşlarının Ay'a gerçek insanlar götürüp başarılı bir şekilde geri getirmesi planlanıyor. Söz konusu çalışmaların 2026 yılından önce gerçekleştirilmesi beklenmiyor.
Artemis programı adını, NASA'nın Ay yüzeyine ilk insanları çıkardığı programın da adı olan Yunan tanrısı Apollo'nun mitolojideki kız kardeşi olan Artemis'ten alıyor. Program kapsamında astronotların Ay'da yaşayacakları ve çalışacakları 'Lunar Gateway' (Ay Geçidi) adlı yeni bir uzay istasyonu inşa edilmesi planlanıyor.
Hu ayrıca, söz konusu Ay görevlerinin Mars'a insan gönderme çalışmalarına da ışık tutabileceğini kaydetti:
"Mars'a doğru yöneliyoruz. Bu daha büyük bir basamak taşı çünkü iki yıllık bir yolculuk süresi söz konusu. Bu yüzden Dünya yörüngemizin ötesini öğrenmek gerçekten önemli olacak."