https://sputniknews.com.tr/20221122/nasa-2030a-dek-ayda-yasayan-insanlar-gormus-olacagiz-1063716212.html

NASA: 2030'a geldiğimizde insanlar çoktan Ay'da yaşamaya başlamış olabilir

NASA: 2030'a geldiğimizde insanlar çoktan Ay'da yaşamaya başlamış olabilir

İnsanlığı yeniden Ay'a götürecek Artemis 1 programı kapsamında Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T14:02+0300

2022-11-22T14:02+0300

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yaşam

nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

artemis

ay

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Geçtiğimiz çarşamba günü Kennedy Uzay Merkezi'nden 98 metrelik Artemis 1 roketini fırlatan NASA'ya göre insanların Ay'da yaşayacağı gelecek pek de uzak değil. İnsansız uzay görevi kapsamında fırlatılan roket, insan vücudunun Ay'a yapılacak 25 günlük yolculuktan nasıl etkileneceğini tespit edebilmek amacıyla üç insan maketi taşıyor. Fırlatmayı 'insanlı uzay uçuşu için tarihi bir gün' olarak nitelendiren Orion ay uzay aracı programının başkanı Howard Hu, BBC Sunday'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:İnsanların yaşam alanları ve gezici araçlarla 2030'a dek Ay'da 'belirli sürelerde' yaşayabiliyor olacağını söyleyen Hu, şöyle devam etti:NASA'nın son görevinin başarılı olması durumunda Artemis 2 ve 3 uçuşlarının Ay'a gerçek insanlar götürüp başarılı bir şekilde geri getirmesi planlanıyor. Söz konusu çalışmaların 2026 yılından önce gerçekleştirilmesi beklenmiyor. Artemis programı adını, NASA'nın Ay yüzeyine ilk insanları çıkardığı programın da adı olan Yunan tanrısı Apollo'nun mitolojideki kız kardeşi olan Artemis'ten alıyor. Program kapsamında astronotların Ay'da yaşayacakları ve çalışacakları 'Lunar Gateway' (Ay Geçidi) adlı yeni bir uzay istasyonu inşa edilmesi planlanıyor.Hu ayrıca, söz konusu Ay görevlerinin Mars'a insan gönderme çalışmalarına da ışık tutabileceğini kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221116/nasa-sayisiz-ertelemeden-sonra-nihayet-becerdi-ay-cevresine-uzay-araci-goturen-mega-roketi-atesledi-1063476913.html

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