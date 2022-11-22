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https://sputniknews.com.tr/20221122/nasa-2030a-dek-ayda-yasayan-insanlar-gormus-olacagiz-1063716212.html
NASA: 2030'a geldiğimizde insanlar çoktan Ay'da yaşamaya başlamış olabilir
NASA: 2030'a geldiğimizde insanlar çoktan Ay'da yaşamaya başlamış olabilir
İnsanlığı yeniden Ay'a götürecek Artemis 1 programı kapsamında Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T14:02+0300
2022-11-22T14:08+0300
yaşam
nasa
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
artemis
ay
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Geçtiğimiz çarşamba günü Kennedy Uzay Merkezi'nden 98 metrelik Artemis 1 roketini fırlatan NASA'ya göre insanların Ay'da yaşayacağı gelecek pek de uzak değil. İnsansız uzay görevi kapsamında fırlatılan roket, insan vücudunun Ay'a yapılacak 25 günlük yolculuktan nasıl etkileneceğini tespit edebilmek amacıyla üç insan maketi taşıyor. Fırlatmayı 'insanlı uzay uçuşu için tarihi bir gün' olarak nitelendiren Orion ay uzay aracı programının başkanı Howard Hu, BBC Sunday'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:İnsanların yaşam alanları ve gezici araçlarla 2030'a dek Ay'da 'belirli sürelerde' yaşayabiliyor olacağını söyleyen Hu, şöyle devam etti:NASA'nın son görevinin başarılı olması durumunda Artemis 2 ve 3 uçuşlarının Ay'a gerçek insanlar götürüp başarılı bir şekilde geri getirmesi planlanıyor. Söz konusu çalışmaların 2026 yılından önce gerçekleştirilmesi beklenmiyor. Artemis programı adını, NASA'nın Ay yüzeyine ilk insanları çıkardığı programın da adı olan Yunan tanrısı Apollo'nun mitolojideki kız kardeşi olan Artemis'ten alıyor. Program kapsamında astronotların Ay'da yaşayacakları ve çalışacakları 'Lunar Gateway' (Ay Geçidi) adlı yeni bir uzay istasyonu inşa edilmesi planlanıyor.Hu ayrıca, söz konusu Ay görevlerinin Mars'a insan gönderme çalışmalarına da ışık tutabileceğini kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221116/nasa-sayisiz-ertelemeden-sonra-nihayet-becerdi-ay-cevresine-uzay-araci-goturen-mega-roketi-atesledi-1063476913.html
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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), artemis, ay
nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), artemis, ay

NASA: 2030'a geldiğimizde insanlar çoktan Ay'da yaşamaya başlamış olabilir

14:02 22.11.2022 (güncellendi: 14:08 22.11.2022)
© AFP 2022 / NASA46 yıl önce Ay’da böyle yürüdüler
46 yıl önce Ay’da böyle yürüdüler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / NASA
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İnsanlığı yeniden Ay'a götürecek Artemis 1 programı kapsamında Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2030 yılına dek Ay'da yaşayan ve orada çalışan insanlar olacağını duyurdu.
Geçtiğimiz çarşamba günü Kennedy Uzay Merkezi'nden 98 metrelik Artemis 1 roketini fırlatan NASA'ya göre insanların Ay'da yaşayacağı gelecek pek de uzak değil.
İnsansız uzay görevi kapsamında fırlatılan roket, insan vücudunun Ay'a yapılacak 25 günlük yolculuktan nasıl etkileneceğini tespit edebilmek amacıyla üç insan maketi taşıyor.
Fırlatmayı 'insanlı uzay uçuşu için tarihi bir gün' olarak nitelendiren Orion ay uzay aracı programının başkanı Howard Hu, BBC Sunday'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
"Bu, sadece ABD için değil, tüm dünya için uzun vadeli derin uzay araştırmalarına attığımız ilk adım. Bence bugün yalnızca NASA için değil, aynı zamanda insanlı uzay uçuşlarını ve derin uzay keşiflerini seven herkes için de tarihi bir gün. Ay'a geri dönüyoruz. Sürdürülebilir bir program için çalışıyoruz ve bu araç insanlığı tekrar Ay'a götürecek insanları taşıyacak."
İnsanların yaşam alanları ve gezici araçlarla 2030'a dek Ay'da 'belirli sürelerde' yaşayabiliyor olacağını söyleyen Hu, şöyle devam etti:

"İçinde olduğumuz on yılda, Ay yüzeyinde ne kadar kalacağımıza bağlı olarak uzun süreli yaşayan insanları mutlaka göreceğiz. Orada yaşam alanları ve yüzeyde gezici araçlarımız olacak. İnsanları Ay yüzeyine göndereceğiz, orada yaşayacak ve bilimsel çalışmalar yapacaklar."

NASA'nın son görevinin başarılı olması durumunda Artemis 2 ve 3 uçuşlarının Ay'a gerçek insanlar götürüp başarılı bir şekilde geri getirmesi planlanıyor. Söz konusu çalışmaların 2026 yılından önce gerçekleştirilmesi beklenmiyor.
Artemis programı adını, NASA'nın Ay yüzeyine ilk insanları çıkardığı programın da adı olan Yunan tanrısı Apollo'nun mitolojideki kız kardeşi olan Artemis'ten alıyor. Program kapsamında astronotların Ay'da yaşayacakları ve çalışacakları 'Lunar Gateway' (Ay Geçidi) adlı yeni bir uzay istasyonu inşa edilmesi planlanıyor.
Hu ayrıca, söz konusu Ay görevlerinin Mars'a insan gönderme çalışmalarına da ışık tutabileceğini kaydetti:
"Mars'a doğru yöneliyoruz. Bu daha büyük bir basamak taşı çünkü iki yıllık bir yolculuk süresi söz konusu. Bu yüzden Dünya yörüngemizin ötesini öğrenmek gerçekten önemli olacak."
NASA- Artemis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
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