https://sputniknews.com.tr/20221122/kasimpasada-selcuk-inan-donemi-basliyor-1063701839.html

Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi başlıyor

Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi başlıyor

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan için yarın imza töreni düzenleyecek. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T04:52+0300

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2022-11-22T04:52+0300

spor

selçuk inan

kasımpaşa

teknik direktör

süper lig

spor toto süper lig

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Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan yapılan açıklamaya göre, Selçuk İnan için düzenlenecek imza töreni saat 14.30'da Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılacak.Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak Galatasaray'da görev yapan Selçuk İnan, Kasımpaşa'da ilk teknik adamlık tecrübesini yaşayacak.

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selçuk inan, kasımpaşa, teknik direktör, süper lig, spor toto süper lig