https://sputniknews.com.tr/20221122/kasimpasada-selcuk-inan-donemi-basliyor-1063701839.html
Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi başlıyor
Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi başlıyor
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan için yarın imza töreni düzenleyecek. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T04:52+0300
2022-11-22T04:52+0300
2022-11-22T04:52+0300
spor
selçuk inan
kasımpaşa
teknik direktör
süper lig
spor toto süper lig
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Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan yapılan açıklamaya göre, Selçuk İnan için düzenlenecek imza töreni saat 14.30'da Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılacak.Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak Galatasaray'da görev yapan Selçuk İnan, Kasımpaşa'da ilk teknik adamlık tecrübesini yaşayacak.
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selçuk inan, kasımpaşa, teknik direktör, süper lig, spor toto süper lig
selçuk inan, kasımpaşa, teknik direktör, süper lig, spor toto süper lig
Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi başlıyor
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Kasımpaşa Kulübü, teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan için yarın imza töreni düzenleyecek.
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan yapılan açıklamaya göre, Selçuk İnan için düzenlenecek imza töreni saat 14.30'da Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılacak.
Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak Galatasaray'da görev yapan Selçuk İnan, Kasımpaşa'da ilk teknik adamlık tecrübesini yaşayacak.