https://sputniknews.com.tr/20221121/ronaldodan-bruno-fernandes-aciklamasi-oyunculara-benim-hakkimda-sorular-sormayin-1063673599.html

Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması: Oyunculara benim hakkımda sorular sormayın

Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması: Oyunculara benim hakkımda sorular sormayın

Portekiz'in yıldız futbolcusu Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nı takip eden gazetecilerden kendisiyle ilgili takım arkadaşlarına soru sormayı bırakmalarını istedi. 21.11.2022, Sputnik Türkiye

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cristiano ronaldo

portekiz

manchester united

spor

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Portekiz Milli Takımı'nın çalışmalarını sürdürdüğü Al Shahaniya Tesisleri'nde basın toplantısının yapılacağı odaya beklenmedik bir anda giren Cristiano Ronaldo, gazetecileri şaşırttı.Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes ile sosyal medyaya sızan görüntüleri hakkında konuşan Ronaldo, "Uçağı gecikti, ona 'tekneyle mi geldin' diye sordum. Lütfen oyunculara benim hakkımda sorular sormayın" dedi.Gazetecilere 'kurşun geçirmez' ve 'demir gibi sağlam' olduğunu söyleyen Ronaldo, Piers Morgan'a verdiği röportajla ilgili olarak, "Zamanlama her zaman zamanlamadır. Sizin açınızdan zamanlamaları nasıl seçebileceğimize bakmak kolay. Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmeme gerek yok. Ben istediğim zaman konuşurum. Herkes benim kim olduğumu, neye inandığımı biliyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221118/ronaldo-manchester-united-ayaklarimi-kesti-parlayisimi-engelledi-1063597084.html

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