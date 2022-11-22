https://sputniknews.com.tr/20221122/karkamista-roketin-isabet-ettigi-okulun-ici-goruntulendi-1063699129.html

Karkamış'ta roketin isabet ettiği okulun içi görüntülendi

Karkamış'ta roketin isabet ettiği okulun içi görüntülendi

YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine yapılan roketli saldırıda hedef olan Kocatepe İlköğretim Okulu'nun biyoloji laboratuvarı kullanılmaz hale... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Suriye sınırında PYD tarafından atılan 7 roketten birinin isabet ettiği ve içerisinde bulunan Sınıf Öğretmeni Ayşenur Alkan'ın hayatını kaybettiği Kocatepe İlköğretim Okulu, saldırının ardından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, okulun biyoloji laboratuvarının kullanılmaz hale geldiği görülürken, sınıfın yıkılan duvarı ve kırılan camları ise saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

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karkamış, roket, saldırı, ypg, pyd/ypg, ypg/pkk, okul, fotoğraf