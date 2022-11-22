https://sputniknews.com.tr/20221122/karkamista-roketin-isabet-ettigi-okulun-ici-goruntulendi-1063699129.html
Karkamış'ta roketin isabet ettiği okulun içi görüntülendi
Karkamış'ta roketin isabet ettiği okulun içi görüntülendi
YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine yapılan roketli saldırıda hedef olan Kocatepe İlköğretim Okulu'nun biyoloji laboratuvarı kullanılmaz hale... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T00:57+0300
2022-11-22T00:57+0300
2022-11-22T01:00+0300
türkiye
karkamış
roket
saldırı
ypg
pyd/ypg
ypg/pkk
okul
fotoğraf
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Suriye sınırında PYD tarafından atılan 7 roketten birinin isabet ettiği ve içerisinde bulunan Sınıf Öğretmeni Ayşenur Alkan'ın hayatını kaybettiği Kocatepe İlköğretim Okulu, saldırının ardından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, okulun biyoloji laboratuvarının kullanılmaz hale geldiği görülürken, sınıfın yıkılan duvarı ve kırılan camları ise saldırının boyutunu gözler önüne serdi.
https://sputniknews.com.tr/20221121/bakan-soylu-yarali-polisleri-hastanede-ziyaret-etti-1063696563.html
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karkamış, roket, saldırı, ypg, pyd/ypg, ypg/pkk, okul, fotoğraf
karkamış, roket, saldırı, ypg, pyd/ypg, ypg/pkk, okul, fotoğraf
Karkamış'ta roketin isabet ettiği okulun içi görüntülendi
00:57 22.11.2022 (güncellendi: 01:00 22.11.2022) Abone ol
YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine yapılan roketli saldırıda hedef olan Kocatepe İlköğretim Okulu'nun biyoloji laboratuvarı kullanılmaz hale geldi. Okul, saldırının ardından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Suriye sınırında PYD tarafından atılan 7 roketten birinin isabet ettiği ve içerisinde bulunan Sınıf Öğretmeni Ayşenur Alkan'ın hayatını kaybettiği Kocatepe İlköğretim Okulu, saldırının ardından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Görüntülerde, okulun biyoloji laboratuvarının kullanılmaz hale geldiği görülürken, sınıfın yıkılan duvarı ve kırılan camları ise saldırının boyutunu gözler önüne serdi.