https://sputniknews.com.tr/20221121/bakan-soylu-yarali-polisleri-hastanede-ziyaret-etti-1063696563.html
Bakan Soylu yaralı polisleri hastanede ziyaret etti
Bakan Soylu yaralı polisleri hastanede ziyaret etti
Bakan Soylu, roketli saldırıda yaralanan polis memurlarını Kilis’te tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T23:06+0300
2022-11-21T23:06+0300
2022-11-21T23:06+0300
türkiye
süleyman soylu
kilis
yaralı
polis
hastane
ziyaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/15/1063696641_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1be474cef11d836e3a888b5564c6d098.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle geldiği Kilis’te, Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinden PYD tarafından yapılan roketli saldırıda yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Hastane Başhekimi Uzman Dr. Fazıl Arısoy’dan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Soylu’ya ziyaretinde Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve il protokolü eşlik etti.
https://sputniknews.com.tr/20221121/soylu-ve-ozerden-havan-saldirisinda-hayatini-kaybeden-ogretmenin-ailesine-taziye-ziyareti-1063693093.html
türkiye
kilis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/15/1063696641_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7b9a60e358a55264d7adbfad2da6f259.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu, kilis, yaralı, polis, hastane, ziyaret
süleyman soylu, kilis, yaralı, polis, hastane, ziyaret
Bakan Soylu yaralı polisleri hastanede ziyaret etti
Abone ol
Bakan Soylu, roketli saldırıda yaralanan polis memurlarını Kilis’te tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle geldiği Kilis’te, Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinden PYD tarafından yapılan roketli saldırıda yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.
Hastane Başhekimi Uzman Dr. Fazıl Arısoy’dan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Soylu’ya ziyaretinde Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve il protokolü eşlik etti.