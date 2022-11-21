https://sputniknews.com.tr/20221121/bakan-soylu-yarali-polisleri-hastanede-ziyaret-etti-1063696563.html

Bakan Soylu yaralı polisleri hastanede ziyaret etti

Bakan Soylu yaralı polisleri hastanede ziyaret etti

Bakan Soylu, roketli saldırıda yaralanan polis memurlarını Kilis’te tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T23:06+0300

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türkiye

süleyman soylu

kilis

yaralı

polis

hastane

ziyaret

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle geldiği Kilis’te, Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinden PYD tarafından yapılan roketli saldırıda yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Hastane Başhekimi Uzman Dr. Fazıl Arısoy’dan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Soylu’ya ziyaretinde Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve il protokolü eşlik etti.

https://sputniknews.com.tr/20221121/soylu-ve-ozerden-havan-saldirisinda-hayatini-kaybeden-ogretmenin-ailesine-taziye-ziyareti-1063693093.html

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