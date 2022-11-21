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https://sputniknews.com.tr/20221121/bakan-soylu-yarali-polisleri-hastanede-ziyaret-etti-1063696563.html
Bakan Soylu yaralı polisleri hastanede ziyaret etti
Bakan Soylu yaralı polisleri hastanede ziyaret etti
Bakan Soylu, roketli saldırıda yaralanan polis memurlarını Kilis’te tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T23:06+0300
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türkiye
süleyman soylu
kilis
yaralı
polis
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ziyaret
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle geldiği Kilis’te, Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinden PYD tarafından yapılan roketli saldırıda yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Hastane Başhekimi Uzman Dr. Fazıl Arısoy’dan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Soylu’ya ziyaretinde Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve il protokolü eşlik etti.
https://sputniknews.com.tr/20221121/soylu-ve-ozerden-havan-saldirisinda-hayatini-kaybeden-ogretmenin-ailesine-taziye-ziyareti-1063693093.html
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süleyman soylu, kilis, yaralı, polis, hastane, ziyaret
süleyman soylu, kilis, yaralı, polis, hastane, ziyaret

Bakan Soylu yaralı polisleri hastanede ziyaret etti

23:06 21.11.2022
© İHABakan Soylu, roketli saldırıda yaralanan polis memurlarını Kilis’te tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Bakan Soylu, roketli saldırıda yaralanan polis memurlarını Kilis’te tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© İHA
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Bakan Soylu, roketli saldırıda yaralanan polis memurlarını Kilis’te tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle geldiği Kilis’te, Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinden PYD tarafından yapılan roketli saldırıda yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.
Hastane Başhekimi Uzman Dr. Fazıl Arısoy’dan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Soylu’ya ziyaretinde Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve il protokolü eşlik etti.
Soylu ve Özer'den havan saldırısında hayatını kaybeden öğretmenin ailesine taziye ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
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Soylu ve Özer'den havan saldırısında hayatını kaybeden öğretmenin ailesine taziye ziyareti
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