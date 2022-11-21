https://sputniknews.com.tr/20221121/soylu-ve-ozerden-havan-saldirisinda-hayatini-kaybeden-ogretmenin-ailesine-taziye-ziyareti-1063693093.html

Soylu ve Özer'den havan saldırısında hayatını kaybeden öğretmenin ailesine taziye ziyareti

Soylu ve Özer'den havan saldırısında hayatını kaybeden öğretmenin ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, YPG/PKK'nın Karkamış'a gerçekleştirdiği roket-havan saldırısında hayatını kaybeden öğretmen... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T20:32+0300

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karkamış

türkiye

taziye

süleyman soylu

mahmut özer

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İçişleri Bakanı Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Özer, Karkamış ilçesindeki temaslarının ardından Nizip ilçesine bağlı Fevkani Mahallesi'ndeki 1 No'lu taziye evine gelerek, saldırıda yaşamını yitiren öğretmen Ayşenur Alkan'ın babası Mustafa Alkan ve yakınlarına başsağlığı diledi.Bakanlar Soylu ve Özer'e, Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile diğer ilgililer eşlik etti.Bakan Soylu sosyal medyadan ziyarete ilişkin bir paylaşımda bulundu. Süleyman Soylu paylaşımında "Millî Eğitim Bakanımız Sn. Mahmut Özer ile birlikte Gaziantep Karkamış'ta terör saldırısında Şehit olan Ayşenur Alkan Öğretmenimizin Nizip'teki ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim, makamını âlî eylesin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin..." ifadelerine yer verdi.

karkamış

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