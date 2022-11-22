https://sputniknews.com.tr/20221122/iddia-ap-polonyaya-dusen-fuzenin-rusyadan-atildigini-one-suren-gazeteciyi-kovdu-1063709847.html

İddia: AP, Polonya'ya düşen füzenin Rusya'dan atıldığını öne süren gazeteciyi kovdu

İddia: AP, Polonya'ya düşen füzenin Rusya'dan atıldığını öne süren gazeteciyi kovdu

Associated Press (AP) ajansının geçen hafta Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyüne düşen ve 2 kişinin ölümüne neden olan füzenin Rusya tarafından... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T12:12+0300

2022-11-22T12:12+0300

2022-11-22T12:14+0300

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Daily Beast gazetesi, 15 Kasım'da Polonya'ya düşen ve hava savunma sistemlerine ait olduğu düşünülen füzenin Rusya'ya ait olduğunu yazan gazeteci AP muhabiri James LaPorta'nın işinden olduğunu iddia etti.Geçen hafta salı günü LaPorta ve AP yazarı John Leicester'in imzasıyla yayınlanan haberde, 'üst düzey bir ABD'li istihbarat yetkilisinin' Rusya'nın Polonya'ya füze fırlatarak 2 kişiyi öldürdüğünü söylediği belirtilmişti.AP, sonraki gün iddianın yer aldığı haberi geri çekti ve 'füzelerin Rus yapımı olduğu ve büyük olasılıkla Ukrayna tarafından Rusya'nın saldırılarına karşı savunma amacıyla ateşlendiği' şeklinde bir düzeltme yayınladı.Daily Beast, haber üzerine LaPorta'nın işine son erildiğini ve Leicester'in konumunu koruduğunu yazdı.Konuya ilişkin gazeteye konuşan LaPorta, "Associated Press'in titiz editoryal standartları ve uygulamaları, ajansın bağımsız haber kuruluşu misyonu açısından kritik öneme sahip. Haberlerimizin doğru, makul ve gerçeklere dayalı olmasını sağlamak için isimsiz kaynakların kullanımı da dahil olmak üzere bu standartlara riayet ediyor ve uyguluyoruz" dedi.LaPorta, işine son verilip verilmediği bilgisini doğrulamadı.Neler olmuştu?Geçen hafta Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen, kaynağı bilinmeyen bir füze nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.AP ajansına konuşan ABD'li istihbarat yetkilileri, Rusya’nın Ukrayna’ya fırlattığı füzelerin Polonya’ya düştüğünü ve olayda iki kişinin öldüğünü iddia etmiş, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bu bilgiyi teyit etmekten kaçınmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı da Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur" açıklamasında bulunmuştu.Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İlk analizimiz olayın Ukrayna'dan Rusya'nın seyir füzesi saldırısına karşı ateşlenen Ukrayna hava savunma sistemine ait bir füzeden kaynaklandığını gösteriyor. Ama şunu açıkça söylemeliyim; bu, Ukrayna'nın hatası değil" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20221116/ukrayna-ve-batili-muttefikleri-polonyaya-isabet-eden-fuze-konusunda-anlasmazliga-dustu-1063536147.html

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polonya, abd, associated press (ap), istihbarat, ukrayna, rusya, füze