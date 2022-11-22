https://sputniknews.com.tr/20221122/hadise-15-senedir-bir-grup-tarafindan-taciz-ve-tehdit-ediliyorum-1063733161.html

Hadise: 1.5 senedir bir grup tarafından taciz ve tehdit ediliyorum

Hadise: 1.5 senedir bir grup tarafından taciz ve tehdit ediliyorum

Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit… Ben Hadise’yim diye rahatlıkla... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T23:10+0300

2022-11-22T23:10+0300

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yaşam

hadise

taciz

tecavüz

tehdit

sosyal medya

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Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendisi hakkındaki iddialara sert tepki gösterdi. “Bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum” diyen ses sanatçısı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Bu mesajım tehdit ve taciz edilen tüm kadınlara; susmayın. Ben de susmuyorum ve asla susmayacağım. Elbette Hadise olmanın, ünlü olmanın bir bedeli olacak. Ünlü isimler olarak göz önündeyiz bizi seven de olacak sevmeyen de. Beni biliyorsunuz, genelde konuşmam. Adalete hep güvenirim. Ama bu sefer söyleyeceklerim var. Müzikle mutlu olan, işime aşık olan ve aileme bakan bir insanım. Ben hayatı, hayatımı ve sevenlerimi çok seviyorum. Siz istediğiniz sürece ben sahnelerde olacağım, şarkılarımı söylemeye devam edeceğim. Kariyerim boyunca kimseyle polemiğe girmedim. Bana Roberto Carlos bacaklı diyenler oldu, obez diyenler oldu ve daha neler söylendi ama ben hep sustum. Asla polemiğe girmedim."'Bu insanlara göre metres oldum'Ünlü şarkıcı, şöyle devam etti:"Ben her şeyden önce bir kadınım, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum. Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım. Geçtiğimiz günlerde göz doktorundan çıkarken bana yine kürtaj yaptırmıştır dedi bu grup.Bu insanlara göre metres oldum, bu insanlara göre bel altı ne geliyorsa aklınıza çoğuna maruz kaldım. Bu insanlar tarafından bana tam bir buçuk yıldır şantaj yapılıyor. İnsan diyorum ama insanlığa sığacak bir şey değil bu yaptıkları. Ben onlara ait bir malzeme değilim, ben bir insanım."'Bu tecavüzün durması için savaşacağım!'"Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit… Ben Hadise'yim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar?" diyen Hadise, şu ifadeleri kullandı:"Ben artık burdan tüm kadınlara, adalet bakanımıza, adalet sistemimize sesleniyorum. Bu yapılan şantaj, tehdit resmen özel hayatıma tecavüz! Hiçbir kadın ünlü ya da ünsüz bu şekilde tehdit edilemez, hiç kimseye böyle bir şantaj yapılamaz. Bu tecavüzün durması için savaşacağım! Sadece kendim için değil, benim gibi aynı şeyleri yaşayan, yaşayacak olan kadınlar ve kadın meslektaşlarım için savaşacağım.Siz kimsiniz? Allah mısınız? Bu dünyada kimseye verecek hesabım yok! Buradan Türk adaletine sesleniyorum ve güveniyorum. Bu her insan hakkında bel altı konuşma hakkını kendinde gören programların kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor, magazin dediğiniz şey insanları tehdit etmek değildir.”Ünlü şarkıcının açıklamalarının ardından sosyal medyada '#YanındayızHadise' hashtag'i ile destek paylaşımları yapılmaya başladı.

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